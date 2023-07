Sono 86 i giovani valdostani partiti per Lisbona

Impegnato in Diocesi negli incontri informali con i Parroci per l'avvio delle unità parrocchiali, il Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, presidente della Conferenza Episcopale Piemonte Valle d’Aosta, li ha incontrati il 13 luglio alla sera, dopo aver consegnato loro il mandato durante la veglia di Pentecoste lo scorso 27 maggio.

Partiti per il Portogallo lunedì mattina 24 luglio alle ore 1,30 in pullman, accompagnati dai responsabili del nostro Servizio di Catechesi e Pastorale giovanile e vocazionale, don Daniele Borbey e Ivana Debernardi. Oltre a don Daniele ci sono anche don Alessandro Valerioti e don Marian Benchea.

Dopo una sosta a Burgos in Spagna, la nostra delegazione è giunta nella Diocesi portoghese di Aveiro dove vivrà l'esperienza del gemellaggio, uno dei momenti caratteristici di ogni GMG.

“La prossima settimana, dopo un passaggio al Santuario di Fatima – commenta il Vescovo - i nostri giovani saranno accolti a Lisbona dove vivranno l'esperienza dell'incontro e della preghiera e dell'Eucaristia con papa Francesco e i giovani provenienti da tutti i continenti. Rientreranno in Valle il 7 agosto”.

Nel complesso sono 65mila i ragazzi italiani in partenza per la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, in programma dall’1 al 6 agosto. A dare la conferma è un comunicato CEI.

Ad accompagnarli 106 Vescovi insieme a sacerdoti, religiose e religiosi, educatori e animatori.

Nella capitale portoghese, la delegazione azzurra – che vede rappresentate 180 Diocesi - avrà come punto di riferimento “Casa Italia”, “un luogo dove trovare informazioni e materiali, risolvere problemi, oltre che per incontrarsi, stare insieme e condividere esperienze, anche con chi è rimasto a casa o sui social grazie al wifi gratuito”, spiega una nota.

Ma dove sarà? La nota lo spiega: “ubicata in una scuola gestita dalla Suore di Santa Dorotea della Frassinetti in rua Artilharia, a “Casa Italia” – che sarà ben riconoscibile grazie agli allestimenti ideati e realizzati dagli studenti dell’Accademia di arti grafiche del Patronato San Vincenzo di Bergamo – saranno operativi la segreteria del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile che offrirà assistenza agli accompagnatori e ai responsabili dei gruppi, un ufficio dell’Ambasciata e un presidio medico”.

Presente anche lo staff dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI che racconterà la Gmg sul sito https://gmg.chiesacattolica.it/ e supporterà giornalisti e operatori dei media italiani inviati a Lisbona.

“L’accoglienza sarà garantita da una trentina di volontari, provenienti da tutta Italia”, spiegano ancora.

Ad inaugurare il “quartier generale tricolore” a Lisbona sarà Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI, domenica 30 luglio alle 12.

Ed ecco altri dettagli importanti. Rispetto al programma ufficiale della Gmg, i ragazzi italiani parteciperanno dal 2 al 4 agosto alle catechesi che saranno tenute dai Vescovi nei luoghi di alloggio dei pellegrini. Il 2 agosto, alle 20 il Passeio Maritimo de Algés ospiterà la Festa degli italiani, un momento di condivisione.

“Il coinvolgimento delle Diocesi, che da mesi si preparano a questo appuntamento, e la grande partecipazione dei ragazzi – sottolinea alla CEI don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della CEI - raccontano di una Chiesa viva e più giovane di quanto immaginiamo. Quella di Lisbona sarà un’esperienza particolare per diversi motivi: innanzitutto, la generazione che vi prende parte, per questioni anagrafiche, non ha mai vissuto qualcosa di simile ma viene dalla sofferenza della pandemia; inoltre, è la prima volta che l’incontro mondiale dei giovani si svolge in un Continente in cui è in atto una guerra. Ogni Gmg è un grande laboratorio: culture, lingue, provenienze diverse aprono il cuore alla comprensione dell’esistenza stessa. Questa edizione, in particolare, servirà anche a rigenerare la fiducia negli altri, la consapevolezza che dipendiamo gli uni dagli altri, che abbiamo bisogno di riconoscere nell’altro un fratello e che vale la pena mettersi in gioco. E di farlo, come ci ha ricordato Papa Francesco, con quella mistica del cammino che è sempre vicino agli altri e non da soli”.