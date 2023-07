La VDA aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2023

La Valle d’Aosta aderisce all’edizione 2023 delle Giornate Europee del Patrimonio con l’undicesima edizione di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, organizzata dal Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali.

La rassegna culturale, che avrà luogo dal 16 al 24 settembre 2023 in diverse località della Valle d’Aosta, ha come tema Patrimonio culturale vivente, scelto dall’Unione europea per sottolineare l’importanza di mantenere viva e sempre attuale l’eredità culturale attraverso le innumerevoli declinazioni narrative utilizzate per raccontare le altrettanto diversificate testimonianze culturali.

Vent’anni fa, inoltre, il 17 ottobre 2003 l'UNESCO ha adottato una convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: un anniversario importante, dunque, che vuole coinvolgere i cittadini nel celebrare la ricchezza e le diversità culturali con particolare riferimento a conoscenze, saperi e tradizioni trasmessi da una generazione all'altra.

In considerazione del tema scelto, l’edizione 2023 sarà anche l'occasione per valorizzare i mestieri d'arte e il know-how delle donne e degli uomini che lavorano alla conservazione e al restauro del patrimonio materiale, rendendo omaggio a coloro che, trasmettendo il passato, aiutano a costruire le società future.

Dal 16 al 24 settembre, dunque, i siti archeologici, i castelli e i musei di proprietà regionale saranno accessibili gratuitamente contestualmente a numerose attività, eventi e visite speciali gratuite o a tariffa ridotta per apprezzare, in questa speciale occasione di risonanza europea, l’importanza di proteggere, valorizzare e, soprattutto, trasmettere lo straordinario patrimonio culturale, materiale e immateriale, con modi flessibili e traversali in grado di allinearsi ai sistemi comunicativi e ai linguaggi dell’attualità.

La programmazione della rassegna sarà disponibile a breve.