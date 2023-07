Approvata la realizzazione de la “Maison de la montagne”

L’Associazione Valdostana Maestri Sci e l’Unione Valdostana Guide Alta Montagna avranno una sede unica che prenderà il nome di “Maison de la montagne” e che sarà realizzata grazie alla concessione di un contributo approvato durante la seduta del Consiglio regionale della Valle d’Aosta di mercoledì 26 luglio.



I presidenti Beppe Cuc (AVMS) ed Ezio Marlier (UVGAM) esprimono grande soddisfazione per questa decisione del Governo regionale, vicino alle due categorie che da tempo hanno un ruolo importante nel sistema turistico della Valle d’Aosta.



La nuova costruzione, in fase di progettazione, sorgerà nei dintorni della torre piezometrica nell’area ex Cogne di Aosta e servirà come sede operativa per i quasi 2.400 professionisti della montagna e per svolgere i numerosi giorni di formazione richiesti dai rispettivi Collegi.



Un altro passo avanti per maestri di sci e guide alpine che puntano a crescere ulteriormente e che ormai da anni intraprendono azioni e investimenti a favore dei giovani, pronti a garantire un ricambio generazionale ma soprattutto a sfruttare importanti opportunità di lavoro in un settore, quello turistico, di grande rilevanza per l’intera regione.



Beppe Cuc ed Ezio Marlier: «Una bellissima vetrina e un altro passo avanti per AVMS e UVGAM che lavorano in sinergia e sempre più spesso sposano idee comuni a favore del turismo regionale. Siamo molto contenti di questo progetto che oggi è solo sulla carta e che dovremo trasformare in realtà. Ringraziamo la Regione Autonoma Valle d’Aosta e i suoi interlocutori, sempre al fianco delle due categorie, anche nei momenti più delicati che fortunatamente sono solo un ricordo».