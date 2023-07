AL VIA LE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA SEZIONE VALDOSTANA DEGLI ALPINI

Sarà la prima importante iniziativa che la Sezione Valdostana dell'Ana ha messo a punto per celebrare il Centenario della sua Fondazione e contestualmente il 25° Raduno del Primo Raggruppamento degli Alpini di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Francia. Celebrazioni che avranno il loro momento conclusivo nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023.

Il Presidente Carlo Bionaz : " Sarà una cerimonia sobria e semplice, per presentare il percorso che abbiamo voluto proporre sui pannelli . Immagini che ripercorrono alcuni momenti della nostra storia, dalla nascita della sezione alle attività che ci hanno visti impegnati in questi anni, accanto alla gente e soprattutto alle persone più fragili.!"

Nella scaletta delle iniziativa ci sarà poi, nelle prossime settimane, un'altra esposizione nei locali dell'Hotel des Etats di una interessante rassegna delle prime pagine della Domenica del Corriere con le storiche illustrazioni di Walter Molino . Molto importante sarà poi la posa di una targa commemorativa dell'evento all'interno del Municipio di Aosta . L'Amministrazione Comunale retta dal Sindaco Gianni Nuti concorderà con la Presidenza dell'Ana la collocazione ed il testo che sarà riportato per la futura memoria .!

Si sta concludendo anche l'iter tecnico per la messa a dimora delle quattro statue celebrative che verranno collocate nei Giardini Pubblici di Via Conseil des Commis, intitolati ad Emilio Lussu. Statue realizzate dagli scultori Matteo Crestani, Roberta Bechis, Dario Coquillard e Giuseppe Barmasse.

Un programma intenso ed impegnativo che, come detto, avrà la sua apoteosi con le due sfilate di sabato e domenica, 21 e 22 ottobre, attraverso le vie della città. Un Centenario che sarà raccontato in un numero Speciale de L'Alpin Valdoten che a settembre arriverà nelle case di tutti gli iscritti all'Ana e a tutte le Sezioni ed i Capigruppo del Primo Raggruppamento. Al suo interno ci saranno articoli sulla storia archeologica di Aosta, le ricchezze e peculiarità della nostra Regione, il ricordo per i 50 anni della ascensione italiana all'Everest, le medaglie d'oro del Vessillo Valdostano, un breve profilo di alcune donne, tra le protagoniste più significative della recente storia valdostana.

E poi, proprio alla vigilia delle Cerimonie Ufficiali, potrebbe giungere una notizia importante per noi alpini, un sigillo per la nostra storia, per ricordare quanto sia stata preziosa in passato, la presenza degli Alpini nella città di Aosta.