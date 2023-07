Ucraina, dalle bombe alla Gmg: “Vogliamo essere abbracciati da tutto il mondo"

Alessandro Di Bussolo

Sono già quasi tutti partiti dall’Ucraina, e gli ultimi partiranno il 27 di luglio, i 500 giovani delle diocesi che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, dal 1 al 6 agosto. Cinquecento come i giorni di guerra superati l’8 luglio, ma a loro si devono aggiungere il centinaio di giovani profughi che parteciperanno partendo dall’Italia e quelli che andranno in Portogallo da Inghilterra, Polonia, Germania e Francia. E ci saranno anche, in più, i ragazzi inseriti nei movimenti, nei gruppi giovanili legati ad ordini religiosi, dai salesiani ai redentoristi, alle diverse organizzazioni cattoliche presenti nel Paese. La gran parte di loro sta viaggiando in pullman, per attraversare l’Europa. I gruppi dei salesiani faranno tappa a Torino, altri in altre città e santuari lungo il percorso per il Portogallo. Ma Lisbona ora ci sono già i 40 volontari ucraini che aiutano per l’organizzazione della Gmg. Si incontreranno tutti, accompagnati da padre Roman Demush, co-presidente del comitato organizzatore della Gmg per i giovani ucraini, il 1° agosto al Santuario di Fatima, per iniziare la Giornata della Gioventù con la preghiera alla Vergine della “Cova da Iria”.

L'aiuto del fondo del Dicastero Laici, Famiglia e Vita per le spese

Padre Roman, giovane sacerdote della Chiesa greco-cattolica a Ternopil, che ha accompagnato l’organizzatore della Gmg di Lisbona (e futuro cardinale), il vescovo ausiliare Américo Aguiar, nella sua visita di dieci giorni fa in Ucraina, ricorda nell’intervista a Vatican News, che l’organizzazione del pellegrinaggio non è stata semplice, perché ha dovuto fare i conti con una guerra in atto. A settembre è stato fondato un Comitato organizzativo unico, al quale partecipano sia i rappresentanti della Chiesa greco cattolica sia della Chiesa di rito latino. Dai 200 giovani che si sperava di poter coinvolgere all’inizio, si è arrivati ai circa 500 che parteciperanno. L’organizzazione ha potuto contare anche sull’aiuto del fondo di solidarietà del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, per coprire le spese e alleggerire il peso del costo sui ragazzi. Padre Roman Demush (il primo da sinistra) con monsignor Aguiar (al suo fianco) e alcuni giovani, sacerdoti e religiosi durante la visita dell'organizzatore della Gmg in Ucraina

Testimoni dell'amore che li spinge a dare la vita per difendere gli altri

“Vogliamo essere abbracciati ma anche abbracciare tutti coloro che ci stanno aiutando a resistere in questa guerra”. Una guerra il cui peso è caduto in modo particolare sulle spalle dei giovani. Sono soprattutto loro ad essere al fronte e sono loro che si stanno impegnando ad aiutare la popolazione come volontari. “I giovani ucraini - aggiunge padre Demush - andranno alla Gmg per testimoniare l'amore che li spinge a dare la vita per difendere gli altri, e per non far tacere il grido di chi è vittima della guerra”, che la Russia “ha portato sulla nostra terra”. Sottolinea che la pace “esige il pentimento di chi ha fatto il male”, e si augura che lui e i giovani ucraini non siano accolti “da parole di condoglianze, ma soprattutto dalla preghiera e dalla memoria. Le armi devono tacere, e il nostro grido, il grido delle vittime, no”.

Ascolta l'intervista a padre Roman Demush (Gmg 2023- Ucraina) <audio preload="metadata" controls="true" src="https://media.vaticannews.va/media/audio/s1/2023/07/26/14/137245749_F137245749.mp3"></audio>

Quali motivazioni spingono i 500 giovani che dall’Ucraina parteciperanno, nonostante tutto, alla Gmg di Lisbona?

Noi come organizzatori della partecipazione di giovani ucraini alla Giornata Mondiale della Gioventù siamo davvero molto felici che un così alto numero di nostri giovani potrà partecipare all’incontro di Lisbona. Come ha detto il nostro arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyč, Svjatoslav Ševčuk: “Dobbiamo essere lì perché c’è chi vorrebbe che noi non esistessimo”. Andiamo lì per testimoniare la nostra fede, la nostra forza, noi che partecipiamo testimoniamo la nostra esistenza. Ci sono quelli che vogliono distruggerci, che portano la morte e noi invece dobbiamo testimoniare la vita, il desiderio di vivere. I giovani ucraini andranno alla Gmg per testimoniare l'amore che li spinge a difendere la propria patria, a difendere i propri cari, l'amore radicale e che è pronto a donare la propria vita per difendere gli altri. Questo spinge i giovani ucraini ad andare a Lisbona, anche per essere incoraggiati, per essere abbracciati da tutto il mondo, perché importante è non far tacere il grido di chi è vittima della guerra. In tutto il mondo, ma soprattutto da noi in Ucraina, che da più di 500 giorni in modo più forte e totale, ma già da 9 anni, vive questa guerra. E noi resistiamo ed esistiamo, grazie alla nostra fede nella vita.

Padre Roman in un selfie con un gruppo di giovani ucraini che parteciperanno alla Gmg di Lisbona

C’è un volto, una storia di uno di questi giovani, o di un gruppo di loro, che le resta impressa e che vuole raccontarci?

Alla Giornata mondiale della gioventù parteciperanno giovani dai diversi territori dell’Ucraina: sia quelli che hanno sofferto molto di più a causa della guerra e dei bombardamenti, sia chi un po' di meno, quelli dalle città più occidentali, sia i giovani fuggiti a causa della guerra. Parteciperanno gruppi dall’Ucraina orientale e centrale, dall’Ucraina del Sud, dalla diocesi di Odessa, da Kharkiv, da Kyiv, da Kherson e ci sono piccoli gruppi che saranno accompagnati dal vescovo ausiliare di Donetsk, monsignor Maksim Ryabukha. Sono giovani che hanno sofferto molto e alcuni dei loro cari sono nei territori occupati. Perciò loro non fanno un viaggio, fanno un pellegrinaggio. Tutti noi facciamo un pellegrinaggio, perché vogliamo pregare, non solo divertirci. Noi andiamo perché possiamo incontrare Cristo vivo, e perché nei nostri volti gli altri possano riconoscere il Cristo sofferente a causa del peccato. Penso che questo gruppo di giovani sia molto privilegiato: hanno ferite molto profonde, e non vogliamo metterle in mostra, ma allo stesso tempo vogliamo far vedere che esistono. Per esempio ci saranno i ragazzi che nel corso della guerra hanno aiutato a portare aiuti umanitari. Per questo hanno avuto diversi incidenti, sono sofferenti. La bandiera ucraina all'apertura della Giornata Mondiale della Gioventù sarà portata da una ragazza da Kramators’k, la città che è stata bombardata giorni fa. Siamo molto lieti che dall'Ucraina ci siano più di 40 volontari per dare una mano alle migliaia di volontari di tutto il mondo a preparare e organizzare la Gmg. Perché vogliamo condividere tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo, con i giovani di tutto il mondo.

Cosa potranno dire e testimoniare ai tanti coetanei, che non la conoscono, della guerra e dei suoi orrori vissuti sulla propria pelle?

Prima di tutto i giovani ucraini hanno una missione: quella di testimoniare la verità, di essere il grido del proprio popolo sofferente, come dice Papa Francesco, il popolo ucraino martoriato e amato. Questo è importante per noi, non sentirci soli. E’ difficile raccontare come si soffre, perché la sofferenza è nostra. Basta che sappiamo che non siamo soli. Durante la visita in Ucraina del capo del comitato organizzativo della Gmg, monsignor Americo Aguiar, che si è svolta pochi giorni fa, i giovani ucraini hanno espresso il grande desiderio di non essere feriti. Hanno condiviso con lui il loro dolore e le loro ferite. L’atto della pace esige il pentimento di chi ha fatto il male. I giovani hanno detto anche a monsignor Aguiar che la pace è un dono, la riconciliazione è un dono. Adesso che il cuore dei nostri giovani è molto ferito, deve essere curato molto delicatamente. Perciò durante questa Gmg noi speriamo di essere accolti non da parole di condoglianze, ma soprattutto dalla preghiera e dalla memoria. Le armi devono tacere, e il nostro grido, il grido delle vittime, no. Noi andiamo a Lisbona per portare il grido delle vittime dell’orrore della guerra che la Russia ha portato sulla nostra terra.

Padre Roman Demush con maglietta e cappellino dei giovani ucraini alla Gmg di Lisbona