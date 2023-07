Presentato il Protocollo d’intesa "per una città viva, animata e responsabile"

Comune di Aosta, Questura di Aosta, Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta, Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle P.M.I. (ASCOM) Aosta, Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) Valle d’Aosta, Azienda Usl della Valle d’Aosta e Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d’ Aosta (ADAVA) sono i soggetti che sottoscriveranno il “Protocollo di intesa finalizzato alla promozione di una città viva, animata e responsabile”, elaborato nell’ambito del progetto “MoVdA”, volto a stimolare il confronto tra attori sul territorio al fine di sviluppare forme di svago e una vita notturna sana e responsabile.

Il progetto “MoVdA”, la cui realizzazione era prevista tra gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, si è sviluppato attraverso un percorso di moderazione tra cittadini, esercenti, istituzioni e associazioni di categoria per la gestione del fenomeno “Movida”.

Il progetto si è sviluppato attraverso alcuni incontri tematici tenutisi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 durate i quali gli Amministratori comunali hanno dialogato dapprima con i titolari di alcuni locali di Aosta, poi con la popolazione, per analizzare le criticità maggiori, individuando gli ambiti più urgenti su cui intervenire al fine di migliorare la gestione del fenomeno della cosiddetta “movida”, contemperando i legittimi interessi degli operatori economici, il desiderio dei giovani per il divertimento e la vita notturna e il diritto dei residenti al riposo nelle zone dove l’attività dei pubblici esercizi è più concentrata (centro storico e viale Conte Crotti) e, infine, con il questore di Aosta, alcuni esercenti, dj e gruppi di cittadini.

Agli incontri pubblici sono seguiti mesi di riunioni con le associazioni di categoria, i rappresentanti della Polizia Locale, della Questura e degli altri enti interessati (come l’ARPA e l’Azienda Usl della Valle d’Aosta), per giungere alla definizione di una bozza di Protocollo d’intesa per l’attivazione di collaborazioni virtuose tra le parti sociali volte a garantire una proficua convivenza tra residenti, operatori commerciali e professionisti del settore audio/musica dal vivo.

La bozza è stata approvata dalla Giunta comunale lo scorso 6 luglio con la deliberazione n. 103. Il provvedimento ha introdotto anche la modifica temporanea di alcuni criteri per l’esonero dell’obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività a supporto dei pubblici esercizi (piccoli trattenimenti) nei dehors, prevedendone per non più di tre giorni al mese per un massimo di 18 attività nell’arco dell’anno, con termine alle ore 23,30 (con preavviso di almeno una settimana e all’interno di una programmazione stabilita in accordo tra i titolari dei locali, in modo da evitare il soprapporsi di attività straordinarie nella stessa zona/via), e elevato il limite di emissione tollerato da 65 a 75 Db alla facciata delle abitazioni civili più prossimali rispetto alla fonte.

Il Protocollo – valido per un anno - stabilisce gli impegni a carico di ogni soggetto firmatario (vedi bozza allegata).

In particolare, per quanto riguarda il Comune di Aosta, oltre a quanto già deliberato, si tratterà di: assicurare la prosecuzione e l’implementazione dei progetti di pattugliamento notturno per opera della Polizia locale, già in atto e, nei limiti delle compatibilità finanziarie e di bilancio, di noleggiare e mettere a dimora, a titolo sperimentale e a mero titolo di monitoraggio, quattro fonometri in altrettante zone del centro storico in posizioni concordate con ARPA Valle d’Aosta, nonché di acquistare e fornire in dotazione alla Polizia Locale un fonometro omologato per il cui uso siano formati almeno due agenti; concorrere ad attivare progetti e iniziative di informazione e sensibilizzazione in accordo con l’Azienda USL della Valle d’Aosta nell’ambito del Piano Regionale per la Prevenzione; consentire ai cittadini l’accesso ai contenitori pubblici della raccolta differenziata relativi alla plastica e alla carta, in modo da agevolare ai frequentatori di riporvi correttamente i materiali di consumo acquisiti presso gli esercizi commerciali; garantire, una tempestiva pulizia delle vie e strade soggette a maggior afflusso di pubblico; definire limitazioni orarie per il consumo in strade e piazze di bevande alcoliche effettuando un puntuale controllo in merito alla vendita dopo tale orario ad opera di mini market e simili; promuovere progetti che premino e incentivino il riutilizzo di bicchieri e contenitori in materiale non monodose che possano essere utilizzati dagli avventori su cauzione e, dopo l'uso, ritirati e correttamente trattati dagli esercenti.

Infine, nell’ambito del Protocollo sarà istituita una cabina di regia costituita da un rappresentante per ciascuno dei firmatari e presieduta dal Sindaco di Aosta che si riunirà con cadenza trimestrale per fornire i dati sul monitoraggio dei vari processi attuati.

Per la delegata del comprensorio di Aosta dell’Adava, Jeannette Bondaz, «l’associazione degli albergatori è favorevole all’organizzazione di eventi in città che possano rendere Aosta più viva per i cittadini e maggiormente attrattiva per i visitatori. Ciò che ci preoccupa, e che speriamo l’attivazione del Protocollo contribuisca a limitare attraverso controlli mirati delle Forze dell’Ordine, è quanto avviene al termine delle serate di musica e di intrattenimento nel centro storico, quando i più giovani sciamano furi dai locali e, sovente, si rendono autori di schiamazzi e, qualche volta, di atti di vandalismo».

Il testo del Protocollo - afferma il presidente dell’Ascom Aosta, Ermanno Bonomi – è il frutto di un processo di mediazione lungo e faticoso, ma rappresenta un passaggio importante per la città di Aosta. Forniamo a tutti gli attori del territorio uno strumento attraverso il quale provare a garantire a tutti, gestori di pubblici esercizi, residenti e turisti, la tranquillità nel lavoro e nella vita quotidiana, restando inteso che grazie al lavoro della cabina di regia che si riunirà periodicamente avremo modo di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie».

Secondo il presidente della Fipe Valle d’Aosta, Graziano Dominidiato, «il lavoro di squadra approfondito che è stato fatto trasmette un segnale importante alla comunità. Da questo punto di vista, siamo orgogliosi di essere stati partecipi del processo che ha condotto alla definizione del Protocollo. Il documento è un punto di partenza significativo, ma crediamo che sia necessaria una buona dose di buon senso e di rispetto da tutte le parti in causa, esercenti e residenti, in modo da vivere la città in modo armonioso e sereno».

Commenta il direttore generale dell’Arpa della Valle d’Aosta, Igor Rubbo: «L’Agenzia è lieta di partecipare all’iniziativa nell’ottica di fornire il proprio apporto tecnico e scientifico all’analisi dei dati che saranno raccolti sul territorio, nell’ottica di un’azione di prevenzione e non di controllo o di repressione; il senso dell’iniziativa infatti non può che essere diretta a favorire comportamenti responsabili da parte di tutti i portatori d’interesse, soprattutto durante i mesi estivi in cui la città si apre ai turisti».

«L’Azienda Usl della Valle d’Aosta – spiega il direttore generale, Massimo Uberti - aderisce al Protocollo di intesa anche viste le iniziative pregresse e attuali attivate con i soggetti istituzionali coinvolti, nell’ottica della finalità condivisa di contribuire alla salvaguardia della salute dei cittadini, in questo caso spesso di quelli più giovani, mediante azioni di sensibilizzazione, di prevenzione e di promozione della salute e dei sani e corretti comportamenti e stili di vita».

«Per rendere la città più vivibile e sicura – afferma il questore di Aosta, Carlo Musti - è necessario che ognuno faccia la sua parte. La Questura provvederà, nel quadro della normativa vigente, a disporre coordinati servizi di ordine e sicurezza pubblica, avvalendosi dell’apporto di altri Enti, sulla base dell’attività informativa pervenuta in sede tecnica».

«Il Protocollo - dichiara il sindaco Gianni Nuti - è frutto di un lavoro particolarmente complesso che ha richiesto numerosi incontri con l’obiettivo di elevare la qualità della vita di tutti ad Aosta, sia di chi desidera godere di momenti di svago, sia di chi lavora nel settore dell’accoglienza turistica, così come della gestione di pubblici esercizi, sia di coloro che la città la abitano, e desiderano poter godere di relax e tranquillità. Riteniamo, infatti, che, se sarà rispettato e fatto rispettare da tutti i soggetti interessati, il documento che andremo a sottoscrivere possa rappresentare la soluzione alla maggior parte dei problemi finora vissuti nelle zone più movimentate della città negli ultimi anni».