Lo smaltimento frigoriferi è un servizio che fa parte del più generico smaltimento dei rifiuti RAEE e cioè rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che è sempre un tema molto importante per il rispetto dell'ambiente, e per il rispetto di conseguenza della nostra salute perché le due cose sono strettamente connesse.

Nel caso dello smaltimento di un frigorifero come nello smaltimento degli altri rifiuti elettronici la cosa importante è sempre smaltire quelle parti nocive per l'ambiente che magari contengono nel caso del frigo dei gas refrigeranti, e parliamo del gas che causano danni per l'effetto serra e alla faccia di ozono, e contribuiscono al cambiamento climatico.

Per questo intervento di smaltimento frigoriferi dovrà prevedere una serie di operazioni che come accennavamo da una parte servirà a smaltire quelle parti inquinanti e poi a riciclare quelle parti che possono essere recuperate e reimmesse nel circuito produttivo.

Prima di tutto il frigorifero deve essere portato negli appositi centri di raccolta RAEE per questa operazione di smontaggio e separazione in diverse parti e parliamo di parti metalliche come il motore e compressore che andranno separate da quelle plastiche, e da quelle che contengono gas refrigeranti di cui dicevamo sopra.

Quelle parti metalliche dovranno mandate in quei centri che li riceveranno perché praticamente verranno fusi e trasformati in nuovi prodotti.

Anche le parti di plastica dovranno essere inviate a degli impianti di riciclaggio proprio per trasformarle e per fonderli in granuli di plastica che poi vengono anche qui riutilizzati per costruire dei nuovi prodotti magari anche interessanti.

Mentre per le parti contenenti gas refrigerante la questione più delicata perché c'è un processo di recupero del gas che viene estratto dai frigoriferi, viene purificato per poter essere riutilizzato e smaltito in modo sicuro.

Dicevamo che è un processo delicato perché per portarlo a termine bisogna utilizzare degli strumenti, e bisogna conoscere delle tecniche specifiche anche per concludere questo progetto nella maniera più efficace e sicura possibile.

Per l'ambiente è molto importante la gestione corretta dei rifiuti Raee

Come abbiamo ampiamente dimostrato nella prima parte di questo articolo per l'ambiente è molto importante la gestione corretta di rifiuti Raee e non solo che riguardano lo smaltimento dei frigoriferi ma anche tutti gli altri rifiuti in questo ambito, e questo difficilmente qualcuno lo potrebbe negare.

Certo ancora ci sono persone che hanno ancora un senso civico abbastanza discutibile e quindi se ne fregano e non si rendono conto che violare le normative per la gestione dei rifiuti RAEE può portare anche a delle conseguenze legali, in particolare a delle sanzioni amministrative e pecuniarie.

Ad esempio quest'ultimo sarebbero collegate ad un pagamento di una multa commisurata alla gravità della violazione che si è commessa dipendendo dalla categoria della quantità di rifiuti prodotti e dall’entità del danno ambientale causato.

Sembrerebbe essere molto importante sensibilizzare la popolazione anche con campagne pubblicitarie per quanto riguarda la raccolta differenziata in generale, e per quanto riguarda la corretta gestione dei rifiuti RAEE che riguardano per esempio anche appunto lo smaltimento dei frigoriferi.