Le pareti in vetro sono degli infissi che possono essere per interni e possono essere adattabili per ogni ambiente della casa e avranno l'obiettivo di dividere l'interno dall'esterno di casa.

Nel senso che quando sono chiuse praticamente si renderanno permeabili alla luce naturale durante il giorno, mentre da aperti collegheranno la parte interna con la parte esterna, così che apriranno uno spazio all'esterno estendendo la metratura della casa magari dove c'è un balcone, e dove c'è un giardino dove c'è un terrazzo.

Queste pareti in vetro per interni in linea di massima diciamo che hanno delle caratteristiche simili alle porte finestre e alle finestre, però hanno un alto livello di isolamento termico che vuol dire poi risparmio energetico e bollette più basse sia d'estate che d'inverno, e anche una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Quindi noi potremmo pensare a dei divisori trasparenti da installare in vari ambienti della casa, anche in ogni ambiente che servono sia a migliorarla esteticamente sia dal punto di vista delle funzionalità.

Per iniziare a fare degli esempi potremmo pensare ad una parete in vetro tra cucina e soggiorno con due ambienti che sono a livello visivo comunicanti, e quindi c'è un passaggio di luce tra i due.

Un'altra funzione molto importante sarebbe quella di impedire che odori, fumi, e vapori arrivino per esempio dai fornelli al divano, rendendo la cosa non piacevole.

Ma soprattutto la cosa interessante è che creerebbe un effetto vedo e non vedo e magari vengono a trovarci degli amici che possono intravedere la cucina mentre stanno in soggiorno, ma non possono vedere se ci sono cose sporche nel lavabo, dopo che abbiamo mangiato per esempio quando vengono a farci una sorpresa all'improvviso.

Ma potremmo pensare anche ad una parete vetrata in bagno che serve per delimitare la superficie o dividerla in più parte, e servirebbe a garantire la privacy.

Poi consideriamo anche che in questo ambito ci si può sbizzarrire come creatività sia per il colore del vetro che per la sua tipologia che per la texture, e ad esempio ci sarà chi opterà per pannelli opachi o semi opachi.

Le pareti in vetro possono essere adattabili a tutti gli ambienti della casa

Abbiamo già sottolineato come con le pareti in vetro possiamo fare tante cose in casa e nei vari ambienti anche per esempio per le divisioni tra le varie parti del bagno e quindi la zona sanitari, il lavabo e la vasca, fino ad arrivare alla zona lavanderia.

Oppure possiamo pensare ad una camera da letto con una cabina armadio con parete vetrata, e quindi in quel caso ci si farebbe installare una parete divisoria in vetro con più alti scorrevoli in modo che i vari appendiabiti e ripiani siano comodi e accessibili anche con un guardaroba non ampio.

Non finiremo mai di scrivere questo articolo per le tante idee che possono venire fuori, però sarebbe utile stanziare un budget per non mettere in difficoltà il bilancio familiare, facendosi aiutare da esperti che ci orientano e ci aiutano a concretizzare le nostre idee.