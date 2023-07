Il design matrimonio del quale parliamo in questo articolo si collega molto alla figura del Wedding designer che è simile alla figura del wedding planner o meglio un mix tra quella figura e un fiorista, nel senso che è un consulente che aiuta la coppia a scegliere uno stile e un'anima per quel matrimonio che deve essere un matrimonio diverso dagli altri, e in quello la parte del design la fa da leone.

Questo concretamente significa essere in grado di dialogare e confrontarsi con la coppia a chi avrà una sua idea e un suo sogno rispetto alla ricerca dello stile per il matrimonio e avrà delle idee che vanno però coordinate e vanno portate nella realtà e concretizzate per quel giorno.

In altro ruolo molto importante che svolge questo professionista è il coordinamento tra i vari fornitori coinvolti all'interno di questa organizzazione, e quindi lavora per mettere insieme tutte le varie voci, e anche per aiutare la coppia nella gestione del budget, e questo è un altro punto importante.

Infatti va bene parlare con la coppia per creare anche una apertura e un rapporto di fiducia, e per comprendere le esigenze che ha la stessa, e questo significa tra l'altro ascoltare con attenzione, e l'ascolto è una caratteristica importante di questa figura professionale.

Poi appunto come accennavamo quelle idee vanno concretizzate in un progetto dal punto di vista estetico organizzato nei minimi dettagli.

Questo significa andando nel concreto per esempio dover scegliere i fiori o altri oggetti di design e vintage, magari delle lampade particolari o dei piatti per il buffet che siano di una collezione di ceramica, e quindi si parla anche di allestimento.

Non è uno scherzo organizzare un matrimonio né nella parte precedente di pianificazione e allestimento e neanche in quella successiva che poi bisognerà chiudere, smontare e ritirare, possibilmente senza sprecare troppo tempo.

Questo anche perché organizzare un matrimonio da soli magari con l'aiuto semplicemente della famiglia o degli amici può non bastare, sempre che si voglia organizzare un matrimonio di livello, e che rimanga scolpito nella non solo della coppia ma anche degli invitati.

Bisogna scegliere i giusti professionisti che ci supportino nell'organizzazione del matrimonio

Come coppia bisogna essere in grado non solo di scegliere questa figura di cui parliamo nell'articolo, e cioè del Wedding designer ma sarebbe la stessa cosa del wedding planner ma anche gli altri collaboratori, e quindi i fornitori in primis le imprese di catering se vogliamo fare un buffet o anche chi gestisce una location devono essere delle persone con le quali si entra in sintonia.

Nella prima parte abbiamo solo accennato ad un'altra questione importante, e cioè la gestione del budget che poi in questo contesto significa saper suddividerlo nella somma totale nelle varie voci di spesa.

Per esempio se spendiamo troppo per la location, è chiaro che poi potremo investire meno nella parte del buffet o nella parte dell'allestimento floreale, e nel pagamento dei vari professionisti che si occuperanno delle organizzazioni di questo matrimonio.