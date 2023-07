Giunta Regionale replica all'assestamento di bilancio 2023-2025

In chiusura della discussione generale sul secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023 e variazione al bilancio di previsione 2023-2025 sono intervenuti, per le repliche, il Presidente della Regione e gli Assessori.

L'Assessore al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, ha replicato sulla collocazione della "Maison de la montagne": «Ricordo che la Regione, negli anni, ha messo in campo oltre 22 milioni di euro per mettere in sicurezza quell'area, che hanno permesso l'insediamento di una grande quantità di aziende. Le associazioni dei maestri sci e delle guide di alta montagna hanno scelto quella zona perché ritengono che abbia una grande visibilità dall'autostrada, con piena vista su due montagne simbolo della Valle d'Aosta, il Mont Emilius e la Becca di Nona, e quindi utile per promuovere la Valle d'Aosta e le sue attività.»

«Questo documento assegna risorse importanti al BIM per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori, in continuità con l'anno passato e permette ai comuni una continuità di risorse e una miglior programmazione - ha sottolineato l'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet -. Tra gli interventi più rilevanti di questo secondo assestamento, ricordo quello sull'edilizia scolastica con la realizzazione della nuova palestra che darà sicuramente una risposta importante alle esigenze rappresentateci dal mondo della scuola. Anche la rete regionale, con i suoi 500 km di strade e 327 ponti riceverà un sostegno adeguato che dettaglieremo con un idoneo cronoprogramma. Sul patrimonio culturale, tengo a precisare che la già citata teca per la marmotta riguarda un ritrovo eccezionale che deve essere opportunamente valorizzato con i costi previsti. Abbiamo approfondito la questione dei 2 milioni di euro destinati alla sostituzione dei serramenti dell'Assessorato: per tutti i lavori di miglioramento dell'efficientamento energetico dello stabile è prevista una spesa di 1,4 milione di euro a cui si devono aggiungere l'IVA e i costi per la progettazione. In tema di viabilità, il Pont-Suaz sarà oggetto di modifiche da parte del Comune di Aosta che dovrebbero alleggerire il traffico nella zona, aprendo a nuovi ragionamenti. Per l'edilizia residenziale pubblica sono stati stanziati 2 milioni e 160mila euro per consentire una serie di nuovi interventi. Stiamo poi lavorando sul territorio e contro il cambiamento climatico con risorse importanti che ci consentiranno di dare risposte puntuali alla popolazione. Infine, abbiamo previsto 4 milioni di euro per la riqualificazione dei siti di discarica: gli enti locali hanno la competenza primaria sulla materia, ma la Regione cercherà di accompagnare i comuni in questo percorso che rappresenta una sfida centrale.»

«Abbiamo immesso 1,7 milioni di euro per fare fronte all'innalzamento dei costi che ha colpito la gestione degli alpeggi, importante settore della zootecnia valdostana e al quale teniamo particolarmente per la tutela del nostro territorio - ha sottolineato l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel -. Un altro importante investimento dal punto di vista promozionale e culturale sono le risorse destinate alla sistemazione del parco adiacente il castello di Aymavilles. I 500mila euro in più a favore dei consorzi di miglioramento fondiario, che sono baluardo per affrontare la crisi idrica e migliorare la tutela del nostro territorio, sono una buona risposta per fronteggiare i costi di gestione straordinaria. Infine, tengo a evidenziare i 230mila euro per l'acquisto di attrezzature dei laboratori del settore agro-alimentare: sono un segnale importante per aziende e allevatori valdostani per offrire loro un servizio di qualità, puntuale e preciso.»

«Questo documento è il frutto di una serie di scelte ragionate e programmatiche compiute nell'ambito della compagine di maggioranza per destinare una congrua quantità di risorse nella consapevolezza che cultura e istruzione, per la nostra regione, sono settori su cui investire in modo importante - ha commentato l'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz -. Le risorse sull'edilizia scolastica di competenza degli enti locali sono state potenziate in modo considerevole: 4 milioni di euro contro il milione generalmente stanziato. Questi fondi saranno destinati al miglioramento e alla manutenzione degli edifici scolastici con operazioni di messa in sicurezza (antisismiche e impiantistiche) con ricadute positive sulla sicurezza e sul benessere di docenti e studenti. Altre risorse saranno utilizzate per gli edifici scolastici di proprietà regionale. I 2 milioni destinati alla realizzazione della palestra cittadina riguardano una struttura che sarà costruita ex novo, collocata nell'unica area del comune di Aosta disponibile ad accogliere una costruzione del genere. Stiamo anche lavorando sulla ristrutturazione e l'ampliamento di altri edifici esistenti adibiti a palestra, per venire incontro alle esigenze della città di Aosta. Sulla questione degli operatori di sostegno, quest'anno anticiperemo la loro entrata in servizio al 1° settembre, insieme ai docenti delle scuole in modo tale da poter strutturare insieme la programmazione annuale. L'incremento delle risorse per i nostri beni culturali sottolinea l'attenzione della maggioranza per il nostro patrimonio culturale. L'area area megalitica dovrebbe aprire il prossimo mese di novembre nel suo nuovo allestimento e lo stanziamento che è stato previsto serve proprio alla riapertura e alla promozione anche negli anni di questo bene che deve essere raccontato per le sue caratteristiche uniche e peculiari.»

Per l'Assessore alla sanità e politiche sociali, Carlo Marzi, «oggi occorre intervenire sul tema della mobilità sanitaria passiva, e stiamo lavorando in prospettiva per migliorare la mobilità attiva, proprio nella direzione di avere luoghi territoriali e ospedalieri che funzionano e che possano essere attrattivi. La mobilità si attiva creando qualità, la quale si crea con le reti, con le persone, con il benessere organizzativo. Il tema della sanità è stato ampiamente affrontato con il primo assestamento di bilancio, in particolare con il finanziamento per il completamento dell'ospedale Parini. Sulle fragilità e le nuove povertà non ci sono fondi stanziati in questo provvedimento grazie al lavoro di programmazione fatto con il bilancio di previsione. Tengo invece a sottolineare l'implementazione dei fondi per i piani comunali di abbattimento delle barriere architettoniche per agevolare le persone in difficoltà: finalmente riusciamo a intervenire in questo settore incrementando le risorse regionali a favore degli enti locali valdostani.»

«L'assestamento di bilancio è solo una fase dell'attività di Governo e deve essere analizzato e valutato in una visione complessiva e prospettica dell'utilizzo delle risorse - ha detto l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy -. Siamo ormai nella seconda metà dell'anno, stiamo già definendo il DEFR e il nuovo bilancio con una programmazione che tiene conto dei fondi strutturali, fondi Stato e PNRR. Siamo in un momento in cui le cose stanno andando decisamente meglio rispetto al passato, come riconoscono le forze sociali e le associazioni di categoria che ci dicono che le nostre leggi sono efficaci e che stiamo andando nella direzione giusta. I dati sull'occupazione sono i migliori di sempre e stiamo lavorando per un miglioramento qualitativo dell’occupazione con l’alleanza per il lavoro di qualità. Inoltre abbiamo un'occupazione femminile che è ai livelli migliori d'Italia e anche i dati economici confermano il trend positivo. Gli strumenti incentivanti: i 3 milioni di euro stanziati per le assunzioni, ci hanno permesso, da inizio anno, di trasformare 360 posti di lavoro a tempo indeterminato che hanno riguardato per il 53% l’occupazione femminile. Bisogna continuare a investire bene, in maniera efficace, a sostegno dello sviluppo, dando le migliori risposte alle nostre imprese. In autunno, ad esempio, usciremo con un bando sull'efficientamento energetico a sostegno delle imprese e con un altro a sostegno degli investimenti degli enti locali. Abbiamo tante programmazioni che procedono nel senso giusto e stiamo valutando di modificare una serie di leggi per cercare di sostenere progressivamente lo sviluppo delle imprese anche attraverso la ricerca. Sui trasporti, stiamo affrontando il tema complesso della ferrovia. Stiamo lavorando sull'abbonamento ai trasporti universitari, sulla semplificazione del sistema di tariffazione e dal 1° novembre partirà il nuovo sistema di bigliettazione elettronica.»

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha parlato di «confronto dai toni pacati su di un provvedimento che compie delle scelte politiche, che cerca di intervenire sui bisogni, che guarda in prospettiva per dare risposte alla nostra comunità. Con questo assestamento, 90 milioni di euro saranno redistribuiti sul territorio, da parte della Regione e degli enti locali, e saranno messi a disposizione di bandi che consentiranno alle nostre aziende di lavorare e di mantenere l'occupazione. L'iniziativa principe è stata la volontà di dare risposte chiare ai Comuni affinché possano programmare la propria attività nei prossimi anni, senza doversi limitare all'esercizio in corso. Voglio anche ricordare il sostegno amministrativo che abbiamo voluto dare al Comune di Arvier nell'ambito della gestione del "bando borghi" che ha impattato molto sulla propria attività. Da sottolineare altre due scelte che fanno compiere un passo in avanti: l'acquisizione del castello di Introd e la realizzazione della "Maison de la montagne", due iniziative che hanno suscitato interesse, il che significa che stiamo andando nella giusta direzione.»

Il Consiglio prosegue con l'esame dei nove ordini del giorno collegati al provvedimento.