Almanach de dimanche 30 juillet saint Pierre Chrysologue

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Domenica 30 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 31 luglio

Gignod, Cascina San Giuseppe

S. Messa per l’inizio del Capitolo della Congregazione

LE MESSAGER RICORDA sainte Marthe

La Chiesa celebra San Pietro Crisologo Vescovo e dottore della Chiesa

Nel 433 venne consacrato vescovo di Ravenna, dal Papa in persona, Sisto III. Il soprannome di Pietro è «Crisologo», che significa «dalle parole d'oro». La sua identità di uomo e di vescovo viene fuori chiaramente dai documenti che possediamo, circa 180 sermoni. E' lì che troviamo veramente lui, con una cultura apprezzabile in quei tempi e tra quelle vicende, e soprattutto col suo calore umano e con lo schietto vigore della sua fede. Ravenna ai tempi di Pietro è una città crocevia di problemi e di incontri. Dall'Oriente lo consulta l' archimandrita Eutiche, in conflitto dottrinale col patriarca di Costantinopoli e con gran parte del clero circa le due nature in Gesù Cristo. Il vescovo di Ravenna gli risponde rimandandolo alla decisione del Papa (che ora è Leone I) «per mezzo del quale il beato Pietro continua a insegnare, a coloro che la cercano, la verità della fede». Una rigorosa indicazione, espressa sempre con linguaggio amico, con voce cordiale.

Il sole sorge alle ore 6,11 e tramonta alle ore 21,02.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)