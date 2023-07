Pont-Saint-Martin ospita il Kalendamaya Festival della cultura e musica antica

L’Amministrazione Comunale e la Commissione di Gestione della Biblioteca Mons.G.Capra invitano Domenica 30 luglio 2023 alle ore 21.00 presso la Chiesa di Fontaney a Pont-Saint-Martin al concerto “SOPRA L’ARIA DI RUGGIERO, Trisonate italiane del Seicento ispirate a temi famosi” eseguito dall’Accademia Eridana.

L’evento rientra nell’ambito di Kalendamaya il Festival della Cultura e musica antica, ideato ed organizzato dall'Associazione Gli Invaghiti ETS, quest’anno alla sua quindicesima edizione con la Direzione artistica di Fabio Furnari.

Il progetto “Kalendamaya” nasce con l’intento di valorizzare alcuni tra i più begli esempi di architettura classica, romanica, gotica, rinascimentale e barocca presenti sul territorio valdostano, piemontese e ligure attraverso le suggestioni della musica antica, sottolineandone le componenti paesaggistiche, artistiche e storiche.

Il concerto

Il lungo processo - avviatosi a inizio Cinquecento - di nobilitazione ed emancipazione dalla voce della musica strumentale giunge con il secolo XVII a definitiva maturazione. In parallelo all’affermarsi di composizioni per strumenti la penisola italica vede l’emergere del violino quale strumento privilegiato, al fianco del cornetto, per l’esecuzione delle voci principali nei novelli generi della sonata e della triosonata.

Tra i primi significativi esempi di brani strumentali si inseriscono a pieno titolo le variazioni violinistiche su famosi madrigali del secolo precedente; esse venivano eseguite sotto forma di “passeggi” cioè tramite l’inserzione di abbellimenti, diminuzioni e passaggi virtuosistici fra le note della melodia originale in modo da mostrare al meglio le capacità tecniche dello strumento e la bravura degli esecutori.

In questo contesto di rinnovamento musicale si diffusero altresì capillarmente alcuni temi e giri armonici che in breve tempo vennero utilizzati da un gran numero di compositori quasi come “standards” ante-litteram; i più noti e diffusi furono senza ombra di dubbio il “basso di Ruggiero”, il basso di Ciaccona e la “Folia di Spagna”.

L’origine di tali motivi è ad oggi ignota e misteriosa anche se i musicologi tendono a convergere sull’ipotesi che si tratti di temi popolari già in voga nel secolo precedente.

Di pari passo con i temi musicali che oltrepassavano i piccoli e labili confini degli stati preunitari e con le auliche melodie “passeggiate” dei vecchi madrigali, un fiorire di brani strumentali composti su temi di celebri canzoni popolari andava costellando la produzione musicale del primo barocco.

Esempi come le arie “sopra la Prosperina”, “sopra la Monica”, su “la scatola degli aghi” - proposti in questo concerto - ci mostrano come alle origini delle nostre forme strumentali più cristallizzate e auliche la contaminazione fra musica popolare e composizione colta fosse cosa assai comune e in voga.

PROGRAMMA

Marco Uccellini (1603 - 1680)

Aria sopra la Bergamasca

Salamone Rossi (1570 - 1630)

Sonata sopra l’Aria di Ruggiero

Maurizio Cazzati (1616 – 1678)

Passacaglia da Op. 22

Marco Uccellini

Aria sopra “Tu mi hai rotto la scatola degli aghi”

Nicola Matteis (tra il 1640 e il 1650 - dopo il 1713)

“Diverse bizzarrie sopra l’antica sarabanda ò pur ciacona”

Riccardo Rognoni (1550 circa - prima del 20 aprile 1620)

Passeggi sopra “Ancor che col partire” di Cipriano de Rore

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)

Capriccio Fra Jacopino sopra l’aria di Ruggiero

Riccardo Rognoni

Passeggi sopra “Vestiva i colli” di Pierluigi da Palestrina

Andrea Falconieri (1585 - 1656)

Follia

Passacaglia

Arcangelo Corelli (1653 - 1713)

Ciaccona op. 2 n. 12

Biagio Marini (1594 - 1663)

Sonata “sopra la Monica”

Tarquinio Merula (1595 - 1665)

Ciaccona