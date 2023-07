Cerimonia Commemorativa della Sezione Valdostana dell’Associazione Nazionale Ex-Internati

La Sezione Valdostana dell’Associazione Nazionale Ex-Internati, ricostituita nel 2021 grazie alla volontà di figli e nipoti particolarmente sensibili alla causa, comunica che quest’anno la tradizionale cerimonia commemorativa di fine luglio si svolgerà nel corso di tre giorni.

Venerdì 28 luglio, dalle 10h00 alle 12h00, presso l’Aula Magna della caserma Cesare Battisti di Aosta, è prevista la proiezione del docufilm “Tutti i nostri NO. L’eredità degli Internati Militari Italiani”, realizzato da A.N.E.I., con il contributo del Fondo italo-tedesco per il Futuro.

Domenica 30 luglio, alle ore 10h00, al Colle del Piccolo San Bernardo (La Thuile) la delegazione ANEI depositerà una corona presso il Monumento, dove campeggia la scritta “Mai più reticolati nel mondo”, alla presenza anche di una delegazione di omologhi francesi. È previsto l'intervento delle autorità, un omaggio musicale a cura del maestro Telloli e un breve momento di preghiera. Si ricorda che i soldati italiani che durante la seconda guerra mondiale, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943, sono stati deportati in campi di concentramento nazisti furono oltre 600.000 di cui più un migliaio erano valdostani. Il monumento al Colle del Piccolo San Bernardo fu eretto nel 1955 per volontà congiunta degli ex internati italiani e francesi e posizionato quindi in un luogo simbolico di unione fra i popoli.

Seguirà una visita della zona circostante (compresa, per chi volesse, una visita al giardino botanico Chanousia) e il pranzo a sacco a carico dei partecipanti.

Per le 16h00, si scenderà alla biblioteca comunale di La Thuile per la proiezione libera e gratuita del docufilm “Tutti i nostri NO. L’eredità degli Internati Militari Italiani”, realizzato da A.N.E.I.

Lunedì 31 luglio, alle ore 18h30, presso Issime, salacomunale polivalente Z'Lannsch Hous, è invece prevista la proiezione del docu film Tutti i nostri NO. L’eredità degli Internati Militari Italiani”, seguita da breve dibattito.