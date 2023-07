Uiltucs denuncia 'tagli al salario degli addetti alle mense'

I ritardi accumulati per i rinnovi dei contratti Collettivi di lavoro di diverse categorie

non escludono la Ristorazione collettiva. "Ma oltre a questo dato negativo, denunciato da tempo dal sindacato - precisa Raffaele Statti, segretario UilTucs VdA - si aggiunge l’omissione di alcuni diritti contrattuali acquisiti per le lavoratrici ed i lavoratori assunti con il part time verticale".

In particolare Statti segnala: il mancato versamento per 12 mesi l’anno dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa al fondo contrattuale, FONDO EST;

il riconoscimento parziale durante l’anno degli scatti di anzianità dovuta alla

verticalità del rapporto part time e non per l’intero anno di attività; la definizione precisa del giorno e del mese in cui decorre e termina la prestazione lavorativa “verticale “e cioè quando la stessa è collocata o distribuita nell’anno.

Il tentativo operato dalla UILTuCS per affrontare tali problemi con le aziende

interessate non ha trovato un riscontro positivo. "Pertanto - scrive Statti - riteniamo organizzare un’assemblea dei Lavoratori, iscritti e simpatizzanti dell’organizzazione per argomentare le problematiche su esposti e valutare la possibilità e la volontà degli interessati di condividere un percorso vertenziale".