Aosta: Dall'assestamento di bilancio un tesoretto da 14 mln di euro

La manovra, del valore complessivo di circa 14 milioni di euro, permette di sbloccare e di rendere disponibili risorse fondamentali per la realizzazione e/o il completamento di alcuni interventi quali, tra i principali, la demolizione dei grattacieli del quartiere Cogne (5,1 mln di euro), gli interventi di “Rigenerazione urbana” nel quartiere Dora (3 mln), l’incremento dei prezzi per la riqualificazione di via Monte Emilius e la rotatoria di via delle Betulle in attestamento su regione Saraillon sulla ss 27 (1,8 mln), la nuova mensa scolastica co-finanziata dal PNRR sempre nel quartiere Dora (750 mila euro), l’impluvio di regione Gotrau (225 mila euro), la sistemazione di una porzione dei portici del Municipio (150 mila).