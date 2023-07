Sicurezza della rete viaria priorità della Giunta Testolin

Il miglioramento della sicurezza lungo le strade regionali è tra gli obiettivi di questo Governo e il programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 prevede investimenti per un importo complessivo di circa euro 36,5 milioni di euro. Lo ha ribadito oggi l'assessore regionale ai lavori pubblici, Davide Sapinet, rispondendo in aula ad un'interpellanza illustrata dal gruppo Forza Italia.

In particolare, come ha rimarcato Sapinet, sono in fase di avvio gli interventi compresi negli accordi quadro per la manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso per un importo di 14,4 milioni di euro nel periodo 2023-2025; è stata avviata la fase per l’affidamento degli accordi quadro per la manutenzione straordinaria dei manufatti stradali per il triennio 2024-2026 per una cifra di 5,7 milioni di euro.

Sono, inoltre, in corso di attuazione il Piano per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade nelle "Aree interne bassa Valle e Grand Paradis" previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) per circa 8,3 milioni di euro; il Piano di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, per un importo complessivo di circa 13 milioni di euro.

Nel 2023, lungo la rete viaria classificata regionale sono già state avviate sia la manutenzione ordinaria del piano viabile (spazzamento e rifacimento della segnaletica orizzontale) sia la manutenzione straordinaria di diversi manufatti stradali quali muri, cordoli e ponti. Entro il mese di luglio saranno avviati, nell'ambito degli accordi quadro, anche i primi interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso della viabilità classificata regionale.

"Assicuro - ha ribadito Sapinet - il mio impegno ad aggiornare il Consiglio sugli sviluppi".

In merito alla Strada statale 26, di competenza ANAS, l'Assessore ha riferito che «il 15 giugno ANAS ha indicato tra le priorità l’intervento di ammodernamento tra Quart e Aosta lungo il tratto di quattro corsie, per il quale si stanno facendo i necessari approfondimenti progettuali per recepire al meglio le indicazioni fornite dalla Regione e dai Comuni interessati dai lavori".

ANAS ha anche confermato che i tratti di via Roma e via Parigi non sono più di sua competenza in quanto ceduti al Comune di Aosta. In merito ai lavori in corso lungo le strade statali sono stati ripresi gli interventi sospesi per inclemenza temporale ed è in corso la pianificazione delle consegne dei nuovi interventi che saranno condivisi, come d’abitudine, con le strutture regionali competenti.