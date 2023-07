Comunicazioni del Presidente della Regione, Renzo Testolin

Nelle comunicazioni al Consiglio del 25 luglio 2023, il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha riferito in merito all'insediamento della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale avvenuta il 20 luglio: «Il Professor Francesco Saverio Marini, componente di parte regionale, è stato nominato Presidente. Fanno parte della Commissione Augusto Rollandin e Barbara Randazzo di nomina regionale e Emily Rini, Andrea Mascetti e Paolo Fabris De Fabris di parte statale. La prossima riunione è calendarizzata per il 12 settembre nel primo pomeriggio.»

La Consigliera Chiara Minelli (PCP) ha espresso «perplessità sulla nomina dell'avvocato Marini a Presidente della Paritetica, essendo egli anche consigliere giuridico nell'ufficio di Gabinetto della Presidente Meloni: vedremo come riuscirà a ricoprire entrambi i ruoli, che sono per definizione in concorrenza.»

Il Presidente Testolin ha poi fatto il punto sull'incendio che si è sviluppato ad Aymavilles il 19 luglio: «È stato dichiarato lo stato di calamità con un decreto emesso il 21 luglio a supporto dei danni che la popolazione ha subìto. Per fronteggiare l'evento sono stati messi in campo 475 uomini di cui 280 Vigili del fuoco volontari, 90 Vigili del fuoco permanenti, 62 uomini del Corpo forestale e nucleo antincendio boschivo e 44 Volontari della Protezione civile. 25 sono stati i distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari che si sono susseguiti e impegnati nelle procedure di spegnimento e di verifica durante le ore notturne con turni sempre coperti sulle 24 ore. 85 le ore di elicottero che sono state necessarie per domare i singoli focolai e una quindicina i lanci avvenuti tramite Canadair. Oltre 110 i mezzi antincendio usati in questi cinque giorni per fronteggiare l'incendio. Un grazie veramente al sistema Valle d'Aosta che si è ancora una volta dimostrato all'altezza della situazione. Una situazione che ha visto altresì attivi nella serata di ieri e nella mattinata di oggi per un altro incendio scatenatosi nelle vicinanze del castello di Graines a Brusson che è stato prontamente domato grazie anche al pronto intervento del locale distaccamento dei Vigili del fuoco e con una decina di rotazioni dell'elicottero effettuate questa mattina che hanno permesso di circoscrivere la gravità dell'evento.»

I Consiglieri Erik Lavy (Lega VdA) e Chiara Minelli (PCP) hanno ringraziato tutti gli operatori per il lavoro svolto ed espresso solidarietà alle popolazioni colpite.