Champdepraz: Presentazione del libro "Saint-Gilles, Sant'Egidio"

La Biblioteca comunale di Champdepraz propone con il patrocinio del Comune, il Parco Naturale del Mont Avic e la Edizioni Pedrini un pomeriggio tra la natura, la storia ed i prodotti del territorio in località Covarey – Chevrère, nella piazzetta esterna c/o del Centro Visitatori del Parco del Mont Avic. Sabato 12 agosto alle ore 18 sarà infatti presentato dalla scrittrice verreziese Ezia Bovo il libro: “Saint-Gilles - Sant Egidio. 1000 anni della Prevostura diventata Abbazia”, moderatore dell'incontro il direttore editoriale della Edizioni Pedrini. Prima della presentazione è consigliata la visita alla mostra espositiva di artigianato valdostano in collaborazione con il MAV, mentre al termine della presentazione del volume è previsto un aperitivo degustazione di prodotti locali offerti dall'Azienda agricola Luca Turini e dal panificio Franco Juglair.

“L’abbazia di Saint-Gilles – spiega l’autrice - ci ha sempre affascinato per la sua storia, per i contenuti architettonici, per la sua posizione domi-nante sia in campo sociale che religioso e per i documenti e la collezione di volumi, manuali e pergamene, contenuti nella preziosa biblioteca, che più volte, abbiamo avuto il piacere di visitare e consultare”.

Ezia Bovo, ha raccolto negli anni informazioni, materiale e notizie e presenta un volume fresco e scorrevole, che mette in risalto il solenne monumento dal passato memorabile, che ha compiuto 1113 anni dalla posa della sua prima pietra. La prefazione del volume è stata affidata al dottor Pietro Passerin d’Entrèves che ha inoltre concesso l’utilizzo di alcuni documenti inediti di assoluto valore storico, le immagini nel libro sono di Marianna Giglio Tos.