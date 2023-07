Per primo semestre 2024 pronta nuova aerostazione Corrado Gex

«Nell'ultimo DEFR è contenuto l'obiettivo di favorire l'incremento delle attività di aviazione generale e commerciale, come ad esempio aerotaxi e voli charter - ha evidenziato il Consigliere Christian Ganis -. A seguito di precedenti iniziative consiliari, il Governo ha riferito che è stata approvata la delibera di progettazione esecutiva per il completamento dell'aerostazione, rivedendo il progetto iniziale, per un importo lordo di circa 10 milioni di euro e che il termine contrattuale previsto è stato fissato per la fine del 2023. Vorremmo quindi conoscere lo stato attuale di completamento dell'aerostazione e se vi siano state interlocuzioni con la società AVDA che si era resa disponibile a rilanciare l'attività di aviazione commerciale.»

L'Assessore ai trasporti, Luigi Bertschy ha riferito che «la gara è stata aggiudicata il 19 agosto 2022 per un importo complessivo di 7 milioni e 300mila euro. Il contratto è stato sottoscritto a novembre e la consegna dei lavori è avvenuta a dicembre 2022. Le opere hanno riguardato: l'allestimento del cantiere, le operazioni di pulizia e di smaltimento dei rifiuti nelle aree esterne, la messa in sicurezza e la pulizia dei locali interni della centrale tecnologica e la rimozione di tutti i pannelli di facciata del fabbricato e degli isolanti sottostanti. Il grosso delle lavorazioni dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, ad avvenuta definizione delle problematiche riguardanti la possibilità di mantenere o di sostituire alcune dotazioni impiantistiche. La fine dei lavori è prevista per il 5 marzo 2024. La nostra visione è sicuramente di servizio ai cittadini valdostani ma l'aeroporto deve essere utilizzato anche per attrarre turisti e visitatori stranieri di provenienza dai principali paesi europei maggiormente interessati alla nostra regione. Ci sono interlocuzioni con AVDA e abbiamo avviato un confronto continuo per lavorare a una valorizzazione dell’aeroporto come possibilità di arrivo di charter stagionali estivi e invernali. Nel periodo estivo abbiamo attivato, in via sperimentale, un collegamento con gli aeroporti di Caselle e Malpensa con un trasporto con navette che può essere prenotato su apposite piattaforme. Abbiamo dato come indirizzo ad AVDA di produrre un business plan che consenta di capire come sviluppare una progettualità rinnovata sull'aeroporto.»

Il Consigliere Ganis (nella foto) ha replicato: «Abbiamo un punto di partenza che è il 5 marzo 2024 e ci fa piacere che siano state attivate tutte le interlocuzioni per valorizzare al meglio l'aeroporto. Viste le ingenti somme spese, sarebbe auspicabile raggiungere il livello di servizi necessario per supportare al meglio il settore turistico della nostra regione.»