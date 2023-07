Iniziati i lavori del Consiglio convocato dal 25 al 28 luglio

Il Presidente ha riferito le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, riunita ieri, in merito all'ordine del giorno.

Nella giornata di oggi, saranno discussi gli atti ispettivi e di indirizzo rinviati da precedenti adunanze seguendo l'ordine cronologico di presentazione alla Presidenza del Consiglio. Qualora sia esaurito nella serata di oggi si procederà alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo nuovi, secondo l'ordine di iscrizione.

Domani, mercoledì 26, si inizierà la discussione degli atti legislativi, sapendo che il disegno di legge 103 (aiuti in ambito sociale) sarà rinviato a settembre. A seguire, gli atti ispettivi e di indirizzo rimanenti.

Con l'obiettivo di esaurire l'ordine del giorno, i Capigruppo hanno concordato il dimezzamento dei tempi di discussione delle interpellanze (5' illustrazione, 5' risposta, 5' replica) e delle mozioni (15' illustrazione, 10' e 5' primo e secondo intervento, 10' repliche), mentre per gli atti legislativi vi saranno 15 minuti per il primo intervento e 10 minuti per il secondo, nonché 10 minuti per le repliche.

Si è infine concordata la discussione abbinata delle interpellanze iscritte ai punti 27, 31, 32 e 34 (ISILTP).