Incendio tra Aymavilles e Villeneuve, famiglia perde casa e auto

“Ho iniziato a raccogliere fondi per la famiglia Parleax. Purtroppo l'incendio che c'è stato tra Aymavilles e Villeneuve, in provincia di Aosta, in una manciata di secondi gli ha bruciato la casa, la macchina e soprattutto i loro ricordi”.

“Chiedo il vostro aiuto - scrive sulla piattaforma GoFundMe l’organizzatrice della campagna, Marily Salto - per permettergli di respirare un po' in questo momento di difficoltà. Al momento insieme al loro bimbo di sette mesi sono in un appartamentino di loro proprietà”.

“I fondi che verranno raccolti - precisa - saranno devoluti interamente alla famiglia per fare fronte alle spese di prima necessità”.