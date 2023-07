La migliore illuminazione per il settore alberghiero è quella led: ecco perchè

I prodotti di qualità elevata di Lampadadiretta.it rappresentano un prezioso punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di soluzioni di illuminazione convenienti ed efficienti. Questo e-commerce, infatti, propone sui propri articoli garanzia totale da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni.

L'illuminazione led non richiede costi di manutenzione e neutralizza le spese di sostituzione: è per questa ragione che il recupero dell'investimento viene garantito in tempi davvero veloci.

Quali soluzioni di illuminazione per gli alberghi

Gli alberghi rappresentano un contesto in cui tipicamente le soluzioni di illuminazione a led offerte da Lampadadiretta.it possono trovare applicazione e assicurare risultati decisamente apprezzabili. Per esempio, si potrebbero impiegare dei dispositivi led con sensori integrati o dei rilevatori di movimento per illuminare i corridoi e le scale.

Tali dispositivi entrano in funzione nel momento in cui viene rilevato un movimento e sono in grado di produrre subito la massima intensità luminosa richiesta. Dopodichè, quando non c'è bisogno della luce, ecco che in automatico l'intensità luminosa diminuisce. Quella che ne deriva è un'illuminazione al tempo stesso dinamica e affidabile, mentre i consumi di energia risultano ottimizzati. Non va dimenticata, poi, l'importanza di un' illuminazione di emergenza , anche per la sicurezza di tutti gli ospiti.

Le lampadine led regolabili

I dispositivi luminosi vanno scelti anche in base alla resa estetica che li caratterizza, e che può generare un effetto di contrasto o, al contrario, di armonia con l'arredamento circostante: resa che varia, ovviamente, in base alla forma degli apparecchi, al loro colore e alle loro dimensioni. E' molto importante, fra l'altro, individuare un livello di intensità luminosa appropriato per l'ambiente.

L'illuminazione deve avere la capacità, per esempio, di valorizzare, nei bar e nei ristoranti, le bevande e i piatti che vengono serviti, ovviamente senza che ciò abbia un impatto negativo sull'atmosfera. Ecco, quindi, che ci si può affidare ai dispositivi e alle lampadine led regolabili, così che qualunque condizione di illuminazione possa essere assecondata.

La giusta illuminazione per le camere

In molti hotel, le camere non servono solo al riposo, ma vengono utilizzate dagli ospiti anche come spazio per lavorare. Non solo: ci sono un sacco di persone che vivono in albergo. Insomma, le esigenze delle persone sono molteplici, e così devono essere anche le caratteristiche di illuminazione. Ciò di cui c'è bisogno è una luce per così dire dinamica. Quando si ha intenzione di garantire un'illuminazione intensa e uniforme, in particolare, vale la pena di puntare su soluzioni a led a soffitto o da parete. Le temperature di colore che puntano al bianco caldo consentono di dar vita a un'atmosfera ospitale e calorosa. Per una scelta indovinata, è sempre opportuno tenere conto delle tonalità cromatiche delle pareti e delle caratteristiche dell'arredamento.

Quale luce per l'ingresso

In un hotel, i primi ambienti che gli ospiti nota, oltre ovviamente all'ingresso, sono la reception e le zone di relax. Questo è un aspetto da tenere in considerazione per la scelta delle soluzioni di illuminazione, fermo restando che il primo obiettivo da conseguire è fare in modo che gli ospiti si sentano sempre a proprio agio. Ecco, allora, che un'illuminazione curata in tutti i dettagli permette ai clienti di orientarsi negli ambienti e di star bene. Gli esperti raccomandano, a questo proposito, di utilizzare dei faretti a incasso o dei faretti da superficie led, così da generare un'illuminazione di accento tale da valorizzare sia l'architettura nel suo complesso che eventuali specifici elementi decorativi. Quel che è certo è che le prime impressioni sono fondamentali, specialmente per i clienti che entrano in un albergo per la prima volta. Essere ospitali vuol dire saper selezionare con cura tutti i prodotti dell'illuminazione.

