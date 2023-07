GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

E’ stato approvato il Piano triennale 2023/2026 del fabbisogno di personale nell’organico della Giunta regionale, nel quadro del processo riorganizzativo avviato con l’affido dello studio-ricerca alla SDA Bocconi School of management dell’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, finalizzato a una revisione dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale nell’ottica della razionalizzazione, dell’efficientamento e della valorizzazione e della crescita professionale del capitale umano e orientato al rafforzamento dell’area dei funzionari a fronte.

Nel quadro delle disposizioni in materia di politiche abitative, è stato deliberato per i mutui regionali destinati a recupero o a nuova costruzione un aggiornamento dei valori unitari, convenzionali e massimali, con nuove modalità di calcolo dell’importo erogabile.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato l’accordo con la Fondazione Gran Paradiso per il raggiungimento degli obiettivi del progetto “Smart Community” che si inserisce nell’ambito del Programma Interreg VI-B Spazio Alpino al quale partecipa l’Amministrazione regionale per il tramite della Struttura Sistemi tecnologici. Fondazione Gran Paradiso è chiamata a realizzare alcune attività del progetto, da implementare nell’ambito di aree di test individuate nelle comunità valdostane all’interno del Parco NazionaGran Paradiso, in quanto tali territori hanno già sviluppato progettualità innovative che possono essere capitalizzate in altri località della regione e rappresentano pertanto dei casi pilota da replicare in altri contesti. Le attività che verranno sviluppate e i risultati che si otterranno dal progetto saranno capitalizzati per essere riproposti in altre aree pilota, quali, in particolare, il Parco naturale del Mont Avic.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Come determinato dalla legge regionale numero 64 del 1994 che reca le norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria, la Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Consulta regionale faunistica e l’ISPRA (Istituto Sperimentale per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha approvato il calendario venatorio 2023/2024 che deve indicare, tra le altre cose, le specie cacciabili e le relative modalità di prelievo, i periodi, le giornate e gli orari di caccia, il numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, le norme inerenti all’uso dei cani in periodo venatorio ed ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.

La Giunta regionale ha deliberato i nuovi criteri applicativi per la concessione di contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali gestori di opere irrigue.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività annuale delle corali e dei gruppi folcloristici della Valle d’Aosta, per l’anno 2023. Il Governo regionale ha ugualmente deliberato i contributi da assegnare ai canti inediti segnalati dalla giuria della 71a edizione dell’Assemblée régionale des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains, che si è svolta ad Aosta dal 27 maggio al 3 giugno 2023.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier nel comune di Ollomont. Gli interventi sono determinati dalla necessità di procedere alla realizzazione di opere atte al contenimento dei fenomeni di colata detritica proveniente dal bacino del torrente Berruard.

L’importo dei lavori è di euro 9.458.907,08 di euro, finanziato per 2milioni 344mila 089,13 di euro dalla Regione e per 7milioni 114mila 817,95 a valere su fondi PNRR.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di sei medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale.

Ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, organizzato dalla Regione in collaborazione con l’Azienda USL e l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Valle d’Aosta, è corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa statale vigente integrata da una borsa di studio aggiuntiva regionale. Per poter beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale, gli interessati devono sottoscrivere l’impegno a prestare servizio, a seguito del conseguimento del diploma di formazione, come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non consecutivi, presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

È stato approvato un progetto di interesse specifico tra la Regione, l’Azienda USL e l’azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz, per l’assegnazione temporanea di personale attualmente impiegato presso i nuclei RSA e UAP di quest’ultima all’azienda USL, nel periodo di realizzazione dell’Ospedale di comunità presso i locali della casa di riposo. La delibera approva inoltre il relativo schema di protocollo di intesa che verrà siglato tra l’Azienda USL e l’Azienda J.B. Festaz.

Sono state approvate le disposizioni all’Azienda USL per integrare i livelli essenziali di assistenza aggiuntivi regionali, con l’esenzione di medicinali alle pazienti residenti in Valle d’Aosta portatrici di endometriosi anche negli stati clinici di I e II grado e, per tutte le pazienti affette da endometriosi, l’esenzione di terapie farmacologiche e di erogazione di prestazioni psicologiche. È inoltre disposto e normato il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle persone che necessitano di particolare assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale, che dispongono di ISEE in corso di validità non superiore a 35.000 euro.

Il Governo regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa per l’anno 2023 che rende disponibili ulteriori risorse per recuperare le attese delle prestazioni sospese durante l’emergenza epidemica. L’aggiornamento prevede, in particolare, la possibilità di maggiorazione dell’attività di Libera professione per gli operatori sanitari, del superamento del tetto del privato convenzionato e di assunzioni aggiuntive di personale in deroga.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono stati concessi i contributi alle società cooperative che operano nell’ambito dell’artigianato di tradizione: Les Dentellières di Cogne, Lou Dzeut di Champorcher, Les Tisserands di Valgrisenche e Li Tsacolé di Ayas, per l’anno 2023. L’impegno di spesa complessivo è di 138mila 321 euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la concessione, per l’anno 2023, di contributi per gli interventi su rifugi alpini e bivacchi. L’impegno di spesa è di 89mila 375,45 euro.