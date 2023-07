Approvato il Progetto per l’assegnazione temporanea di personale dell’Azienda J.B. Festaz

Oggi la Giunta regionale ha approvato il Progetto di interesse specifico tra la Regione, l’Azienda USL e l’Azienda pubblica di servizi alla persona Maison de repos J.B. Festaz e il relativo schema di protocollo di intesa per l’assegnazione temporanea di personale dell’Azienda J.B. Festaz, attualmente impiegato presso i nuclei RSA e UAP, presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta, nel periodo in cui saranno svolti i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di comunità.

« Ringrazio tutti i componenti del Tavolo tecnico (Regione, Azienda AUSL, casa di riposo JB Festaz e Organizzazioni sindacali) per il proficuo lavoro svolto in un’ottica di grande collaborazione e di attenzione nei confronti dei lavoratori della Casa di riposo -commenta l’Assessore Carlo Marzi- La proposta che è stata da tutti condivisa ha trovato sintesi nell’incontro organizzato congiuntamente il 14 luglio scorso, nel corso del quale è stato possibile fornire ai lavoratori i chiarimenti necessari e dare riscontro a dubbi e perplessità legittimi ancora presenti. In tale contesto, le Organizzazioni Sindacali hanno svolto un importante ruolo attivo e propositivo nell’individuare, insieme a Regione e Azienda USL, le migliori modalità possibili di assegnazione temporanea e trattamento a tutela del personale. Come ho già avuto modo di comunicare più volte in Consiglio, con l’Azienda USL abbiamo ritenuto di accogliere quanto il personale coinvolto ha sin da subito espresso quale priorità : il forte e comune desiderio di mantenere l’unità lavorativa del gruppo attuale nel nuovo reparto di lavoro del Parini, sino al successivo rientro dell’intero gruppo al JB Festaz, una volta conclusi i lavori per il nuovo Ospedale di comunità.

“Abbiamo condiviso con l’Assessorato - spiega Massimo Uberti, Direttore Generale dell’Azienda USL - la necessità di procedere alla riapertura di 12 posti letto di area medica con setting assistenziale coerente con quello svolto attualmente nei nuclei di RSA e UAP nel Reparto di neurologia del Parini di Aosta, al fine di riprendere i percorsi di alcune patologie essenziali che erano stati condizionati nella fase pandemica. La riapertura richiede una dotazione di personale infermieristico e di operatori socio-sanitari, specificamente formati, che allo stato l’Azienda USL della Valle d’Aosta non è in grado di soddisfare interamente con risorse proprie, nemmeno mediante lo sperimentato impiego di personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile. Al contrario, il personale dell’Azienda pubblica di servizi alla persona J. B. Festaz dispone di una qualificazione adeguata per essere temporaneamente assegnato a prestare la propria attività lavorativa nel reparto di prossima riattivazioneˮ.

La deliberazione approva il Progetto di interesse specifico tra la Regione, l’Azienda USL e l’Azienda pubblica di servizi alla persona Maison de repos J.B. Festaz e il relativo schema di protocollo di intesa che verrà siglato tra l’Azienda USL e l’Azienda JB Festaz, per l’assegnazione temporanea di personale del JB Festaz attualmente impiegato presso i nuclei RSA e UAP presso l’Azienda USL.

Lo specifico Tavolo di lavoro tecnico, istituito dall’Assessorato su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, è stato finalizzato alla stesura del protocollo di intesa per la gestione del personale operante presso i nuclei RSA e UAP dell’Azienda J.B. Festaz costituito, oltre che dalle rappresentanze delle stesse, da Regione, Azienda USL e Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz.

« Nel frattempo - prosegue l’Assessore Marzi - i rappresentanti del JB Festaz e dei sindacati hanno individuato i criteri di preferenza nel caso le richieste di assegnazione temporanea superino le necessità. Saranno pianificate le successive attività formali e logistiche necessarie al trasferimento. Al personale temporaneamente assegnato al Parini sarà assicurata la necessaria formazione, che alla fine dell’esperienza nell’ambito ospedaliero rappresenterà un valore aggiunto da spendere in vista del rientro lavorativo al JB Festaz, essendo divenuto nel frattempo, anche sede dell’Ospedale di comunità, quindi una struttura sempre più centrale e orientata al futuro nel territorio regionale».

L’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, quale coordinatore del Sistema sanitario regionale, ha condiviso con l’Azienda USL della Valle d’Aosta la necessità di procedere alla riapertura di numero 12 posti letto di area medica con setting assistenziale coerente con quello svolto attualmente nei nuclei di RSA e UAP nel Reparto di neurologia del Presidio Ospedaliero Umberto Parini di Aosta, al fine di riprendere i percorsi di alcune patologie essenziali che erano stati condizionati nella fase pandemica.

L’assegnazione temporanea decorrerà dal 1° settembre 2023 fino al 31 dicembre 2024 e, comunque, fino alla data, precedente o successiva, in cui l’Ospedale di comunità, da realizzarsi presso i locali del JB Festaz, diventerà effettivamente operativo.