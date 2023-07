Théâtre au Jardin – Entre plantes er légendes

La messa in scena di ogni pièce, dedicata a narrazioni tratte dal libro “Fleurs de Lègendes” con storie sui fiori della Valle d’Aosta, porterà alla scoperta delle piante di montagna e delle leggende ad esse legate, con intermezzi esplicativi per chi non conosce il patois e degustazione di tisane a tema.

Il progetto ha coinvolto attori delle seguenti compagnie teatrali, tra le iscritte alla FVTP:

Lo Trén di Verrayes (28 luglio)

con gli attori Elodie Charles, Yro Porliod, Alizée Ronc e Mathieu Yeuilla

Le Falabrac di Brusson (24 agosto)

La Ville de Cordèle di Jovençan (1° settembre)

L’accesso agli spettacoli, con prenotazione obbligatoria telefonando al 3333589863 o scrivendo a info@anciensremedesjovencan.it, è a offerta libera a partire da 6 euro (4 euro per associati FVTP e Centre d’Études Les Anciens Remèdes).