Nel 2022 raccolte 5 tonnellate di donazioni solo dagli Armadi Solidali per Quotidiamo

Il progetto “Armadi Solidali”, nato nel 2015 e finanziato dal Banco Alimentare VdA, ha raccolto oltre 5 tonnellate di cibo nel 2022. È soprattutto grazie a queste donazioni che l’Emporio Solidale Quotidiamo si rifornisce dei beni alimentari di base da distribuire ai suoi utenti. Il dato si riconferma ogni anno, compreso il 2023 in cui - da gennaio a giugno - l’Emporio ha raccolto 3500 Kg di donazioni solo dagli Armadi Solidali.

Insieme alle altre collaborazioni dell’Emporio - come ad esempio l’accordo con LIDL per la donazione del pane invenduto e la raccolta del fresco – e alla generosità dei cittadini, Quotidiamo è in grado di sostenere gran parte dell’approvvigionamento delle cinquanta famiglie di utenti che fanno settimanalmente la spesa in emporio.



Le dispense sono 5 e si trovano in quattro diversi supermercati nella zona di Aosta e cintura: due al Gros Cidac di Aosta, uno al Conad di Saint-Christophe, uno al Carrefour di Pollein e uno alla LIDL di Saint-Christophe. Nel 2022 il banco alimentare ha raccolto: 357,77 Kg dal Conad, 601,30 Kg dal Carrefour, 4482,65 Kg dalla Cidac e 332,30 Kg dal LIDL, per un totale di 5.774,02 Kg di cibo.



Questi punti per la raccolta continua sono inseriti all’interno di una rete di operatori del sociale che si occupa di ridistribuire a singoli e nuclei familiari in difficoltà le risorse così ottenute. Grazie alla collaborazione degli utenti e delle cooperative sociali “L’Esprit à l’envers” e “Arc-en-ciel”, le dispense vengono svuotate due volte alla settimana e le donazioni vengono portate all’Emporio Quotidiamo in via Avondo 23 ad Aosta.

Gli armadi, realizzati dal falegname valdostano Cristian Chamonin di Gressan, sono provvisti di diversi scomparti sui quali è indicata la tipologia di prodotto a cui sono destinati. Al loro interno possono essere lasciati prodotti alimentari, solo ed esclusivamente a lunga conservazione, non si lasciano prodotti per l’igiene personale o per la casa. Sono altresì fortemente sconsigliate donazioni di omogeneizzati e pasta, per un surplus di questi prodotti. In questo momento l’Emporio Quotidiamo consiglia di scegliere donazioni in particolare di: biscotti, passata di pomodoro, zucchero, farina, riso, olio, fette biscottate, marmellata, sughi pronti, crackers e succhi frutta.