Approvato il Calendario venatorio per la stagione 2023/2024

Oggi, lunedì 24 luglio, la Giunta regionale ha approvato il Calendario venatorio per la stagione di caccia 2023/2024.

Il Calendario venatorio indica, tra le altre cose, le specie cacciabili e le relative modalità di prelievo, i periodi, le giornate e gli orari di caccia, il numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, le norme inerenti all’uso dei cani in periodo venatorio ed ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.

Il documento, a cui si è giunti attraverso numerosi incontri con il mondo venatorio e le associazioni ambientaliste e che ha ottenuto il parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, recepisce, innanzitutto, quanto previsto dalla mozione n. 1850/XVI del 5 ottobre 2022, con la quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale ad inserire la possibilità di cacciare la Pernice bianca e la Lepre variabile.

L’Assessore Marco Carrel sottolinea a questo proposito: “Oltre ad aver recepito la mozione, questo calendario venatorio cerca di incrementare il più possibile i prelievi di cinghiali sul territorio regionale, allo scopo di prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana in Valle d’Aosta.” E puntualizza inoltre: “Su specifica indicazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il periodo di caccia in selezione alla specie sarà prorogato fino al mese di giugno, ma ricordiamo che comunque da febbraio a giugno bisognerà comunicare l’uscita sul territorio entro le ore 17 del giorno precedente”.