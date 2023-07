Consiglio dal 25 al 28 luglio: iscritti 10 punti all'ordine del giorno suppletivo

All'adunanza del Consiglio Valle, già convocata da martedì 25 a giovedì 27 luglio 2023, si aggiunge la mattinata di venerdì 28, dalle 9 alle 13, così come deciso oggi dalla Conferenza dei Capigruppo.

L'ordine del giorno suppletivo è stato integrato da dieci punti, di cui sette progetti di legge e tre interrogazioni a risposta immediata.

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare un testo di legge per la celebrazione dell'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia risultante dal coordinamento tra un disegno di legge della Giunta e una proposta del gruppo PCP, di cui sono relatori i Consiglieri Erik Lavevaz (UV), Andrea Padovani (FP-PD) e Chiara Minelli (PCP) e su cui le Commissioni prima e quinta hanno espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione del 20 luglio.

Vi sono poi ulteriori cinque disegni di legge: disposizioni in materia di zona franca per la ricerca e lo sviluppo, di cui è relatore il Consigliere Corrado Jordan (AV-VdAU) e su cui la quarta Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza il 20 luglio; modifiche agli interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato (l.r. 31/2022), di cui è relatore il Consigliere Roberto Rosaire (UV) e approvato a maggioranza dalla quarta Commissione nella riunione del 21 luglio; disposizioni in materia di gestione e funzionamento dell'ente gestore del Parco naturale Mont Avic, di cui sono relatori i Consiglieri Antonino Malacrinò (FP-PD) e Albert Chatrian (AV-VdAU) e sui le Commissioni seconda e terza hanno espresso parere favorevole all'unanimità il 17 luglio; modifiche al Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale (l.r. 23/2010), di cui sono relatori i Consiglieri Andrea Padovani (FP-PD) e Andrea Manfrin (Lega VdA) e approvato a maggioranza dalla quinta Commissione il 20 luglio; disposizioni in materia di accompagnatore di media montagna, di cui è relatore il Consigliere Augusto Rollandin (PlA) e sui cui la quarta Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 20 luglio.



Saranno poi trattate tre interrogazioni a risposta immediata. Con la prima, il gruppo Forza Italia chiede informazioni sulla proposta di modificare il percorso dell'autostrada A5 tra Pont-Saint-Martin e Verrès; la seconda è stata depositata dal gruppo Progetto Civico Progressista e chiede conto dei disagi a seguito del malfunzionamento dei condizionatori d'aria del poliambulatorio di Donnas e dell'ascensore della micro-comunità di Perloz; con la terza, il gruppo Lega Vallée d'Aoste vuole conoscere le azioni messe in campo per superare le criticità microclimatiche in alcune strutture sanitarie della regione.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare, figurano quindi 102 oggetti.

L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda). È inoltre disponibile la nuova App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung: consultare la sezione "Domande frequenti" sul sito www.consigliovalle.tv per le procedure di installazione e per gli aggiornamenti sulla disponibilità dell'App anche per altri marchi di televisore.