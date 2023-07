Almanach de lundi 24 juillet sainte Christine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Martedì 25 luglio

Perloz, La Tour d’Héréraz - ore 10.30

S. Messa nel ricordo di Gino Pistoni

Giovedì 27 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 30 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 31 luglio

Gignod, Cascina San Giuseppe

S. Messa per l’inizio del Capitolo della Congregazione

LE MESSAGER RICORDA sainte Christine

La Chiesa celebra Beata Ludovica di Savoia Principessa, Clarissa

Illustre principessa della Casa di Savoia, figlia del beato Amedeo IX. Dopo alcuni anni di matrimonio, rimasta vedova in giovanissima età, abbracciò la regola di santa Chiara, secondo lo spirito di santa Coleta. Passò i suoi anni in monastero come fulgido modello delle virtù religiose.

A Orbe nella Savoia, beata Ludovica, religiosa, che, figlia del beato duca Amedeo, sposò Ugo principe di Châlon e alla sua morte abbracciò in umiltà e fedeltà la regola di santa Chiara secondo la riforma di santa Coletta.

Il sole sorge alle ore 5,56 e tramonta alle ore 21,16.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)