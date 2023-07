Aosta: Pour l'Autonomie “grave danno per commercianti e turisti”

«La notizia che Piazza Plouves ad Aosta resterà chiusa dal 26 luglio al 10 agosto per i lavori della pista ciclabile, solleva non poche perplessità» commenta Aldo Di Marco, Segretario politico di Pour l’Autonomie «Senza entrare nel merito del progetto “Aosta in bicicletta”, quel che risulta davvero incomprensibile è la logica in base alla quale si è stabilito di svolgere detti lavori in pieno centro cittadino proprio nel periodo estivo, creando non poche difficoltà a commercianti e turisti.

Pur prendendo atto delle scadenze di un cronoprogramma pressante, viene da chiedersi il motivo per cui, nella sua elaborazione, non si sia ritenuto opportuno tenere in maggior conto le esigenze di una città a forte vocazione turistica che dopo i duri anni di pandemia è tornata per fortuna a riempirsi di visitatori attirati dalle bellezze storiche, culturali ed archeologiche, nonché di quelle dei commercianti che avrebbero dovuto essere maggiormente coinvolti ed ascoltati prima di attuare provvedimenti che li riguardano così direttamente.

Di nuovo Aosta si trova a confrontarsi con scelte che la danneggiano nei suoi settori di principale rilevanza economica.

Di nuovo si assiste a decisioni prive di una reale visione complessiva che ricadono sulle spalle di chi ha investito per rendere l’offerta turistica sempre più competitiva ed attrattiva» e termina «Come Movimento Pour l’Autonomie esprimiamo vivo rammarico per il fatto che le tempistiche di quest’opera vadano a penalizzare le attività del comparto turistico e commerciale di Aosta, e manifestiamo la nostra vicinanza a queste categorie professionali, nel convincimento che costituiscano una risorsa fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra Regione e debbano quindi essere sostenute ed incentivate, evitando di gravarle con complicazioni aggiuntive».