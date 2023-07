ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA PATIENCE DE DIEU ET L'ESPÉRANCE DE L'HOMME

Seigneur, "explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ". "La patience de Dieu et l'espérance de ses fils" va guider notre méditation. En effet, Dieu veille sur chaque chose (1ère lecture), son Esprit intercède pour nous (2ème lecture) et laisse l'ivraie grandir ensemble avec le bon grain jusqu'au temps de la moisson (Évangile).

1. DIEU PREND SOIN DE TOUTE CHOSE

Toutes les lectures de ce dimanche convergent sur le thème de la patience de Dieu, qui est l'expression de son amour pour toute chose et pour l'homme d'une manière exceptionnelle. Notre Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde.

La première lecture du livre de la Sagesse, présente Dieu d'un côté, d'une manière triomphale. Il s'agit d'un Dieu puissant, qui juge tout l'univers. De l'autre côté, ce Dieu fort, n'est pas un être monstrueux qui fait peur, mais au contraire, il est plein de tendresse. Il déploie sa force non pour écraser, mais pour protéger, en prenant soin toute chose. Il agit avec justice dans l'histoire et rien ne lui est caché. Cette lecture établit un rapport entre l'indignité de l'homme et la patience de Dieu qui accorde la possibilité au pécheur de se raviser.

"À ceux qui ont péché tu accordes la conversion". La patience est la puissance de l'amour qui sait attendre le retour de l'enfant ingrat, qui ose espérer contre toute espérance en l'homme dans sa condition de misère existentielle.

Contrairement aux hommes forts de ce monde qui jugent injustement et qui usent leur force pour opprimer et réprimer, Dieu par contre juge avec indulgence les coeurs disposés à la conversion. Ce Dieu est Père, mais il a des entrailles d'une mère. Cette puissance divine s'est révélée dans l'histoire avec simplicité et humilité en prenant la nature humaine, fragile, sans rien perdre de sa nature divine. C'est le mystère de l'incarnation où le Verbe éternel entre dans la pâte de l'humanité.



2. LA PATIENCE DE DIEU AU SERVICE DE NOTRE SALUT.

Dans l'Évangile sur les paraboles du royaume des Cieux, Jésus enseigne la patience en se servant du langage énigmatique du bon grain et de l'ivraie, de graine de moutarde et du levain dans la farine. Dans tous ces trois cas, il y a l'idée de patience et de croissance. Nous y observons en outre, le rapport de dualité sans dualisme, de vérité dans la polarité et de la réconciliation des oppositions qui caractérisent notre condition humaine, sociale, éclésiale, historique et universelle. Dans notre histoire, nous nous rendons compte que les deux semences de nature inconciliables, croissent ensemble dans le vaste champ de notre coeur. Cependant, la séparation n'est pas l'oeuvre humaine.

Ce droit est réservé au Maître de la moisson à la fin des temps. Comment Dieu manifeste-t-il son amour patient? Il empêche les serviteurs d'éradiquer la mauvaise herbe pour éviter de perdre le bon grain. Il répond: "Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson". La seconde et la troisième parabole, celle de la petite graine de moutarde et celle du levain nous transmettent aussi le même message de la patience de Dieu. Le Fils de Dieu qui s'incarne dans notre humus, est cette graine qui meurt pour produire beaucoup de fruits. Il est ce levain caché dans les méandres de l'histoire pour donner de la saveur à notre existence.

3. LA PATIENCE DE DIEU ET L'ESPÉRANCE DE L'HOMME.

La patience de Dieu nous donne la clef d'interprétation des événements de l'histoire où le mal semble triompher. Le terme de la vie et le sens de l'histoire dans ses vicissitudes est la victoire du bien sur le mal. Cette victoire appartient à notre Dieu qui a fait le ciel et la terre, dont sa force est de protéger ce qui lui appartient et brûler l'oeuvre du malin.

Cette parabole du blé et de l'ivraie a donc une dimension universelle, communautaire et éclésiale. Dans nos rapports interpersonnels, la parabole nous enseigne qu'il faut avoir confiance en toute personne, peu importe son apparence mal famée. Dans l'homme mauvais, tout n'est pas mauvais. Saint Augustin, dans son espérance pour l'homme, montre que par le péché de la prostituée, peut naître un bon fils dans la mesure où Dieu, sans vouloir le mal, il le permet, pour un bien supérieur. L'harmonie de l'univers inclut les antithèses et les contraires (cfr. De Ordine, 1, 7,18).

Il nous empêche donc de juger l'autre sans indulgence, et d'éviter de jeter l'eau sale du bain avec l'enfant. L'or se cache dans la boue. Le Pape François dénonce "le terrorisme de la langue" qui répand les ténèbres dans la communauté des hommes, et dans l'Église du Seigneur. Le règne des Cieux grandit dans ces oppositions, car c'est une réalité invincible qui donne sens au visible.

L'histoire personnelle et celle du monde ne marchent pas d'une manière rectiligne, homogène, et triomphale. Le Royaume de Dieu est présent dans cette enchevêtrement du bien et du mal. Le mal du monde n'a donc pas le dernier mot, car l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde a payé pour nous la rançon dans le mystère de la croix. La victoire de Jésus sur l'empire des ténèbres est notre espérance. Saint Paul fonde notre espérance sur l'action de l'Esprit Saint qui gémit en nous et avec nous, dans l'attente de notre définitif affranchissement.



4. PRIÈRE POUR DEMANDER LE DON DE LA PATIENCE.

Seigneur notre Dieu, nous sommes dans un monde marqué par l'impatience, l'intolérance, la négligence, la paresse de l'intelligence. Nous jugeons tant de fois d'une façon hative sans consulter ta vérité qui habite en nos coeurs. Accorde-nous Père très bon, ton don de patience, car "Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi Seigneur". Toi qui est bon et qui pardonnes, viens à notre secours. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde. Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera