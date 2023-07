ÉVANGILE DE DIMANCHE: DISTINGUER POUR UNIR LA PRIÈRE, LA SAGESSE ET LA POLITIQUE

Quelle est la prière qui touche le coeur de Dieu et qui est par conséquent exaucée? Si la prière fait partie de notre dimension existentielle, y'aurait-il une catégorie de personne qui ne prie pas? Celui qui ne croit pas en Dieu peut-il être homme de prière? Quand un roi prie, qu'est-ce qu'il demande: la pérénité de son pouvoir? La paix pour son peuple? L'accroissement de sa richesse? Le problème n'est pas la prière en soi, mais le contenu et la disposition du coeur de celui qui prie. Le roi Salomon nous oriente pour répondre à ces questions.

1. LA PRIÈRE QUI PLAIT AU SEIGNEUR.

Les lectures de ce dimanche, en particulier la première, répondent bien à l'interrogation qui touche la vie spirituelle de celui qui a la charge des autres, appelé le politicien. Nous avons un modèle de roi qui prie bien. Il s'agit de Salomon le fils du roi David. Sa grandeur est avant tout la reconnaissance de sa petitesse. Il a la conscience de soi et la compréhension que la tâche de gouverner n'est pas un luxe, mais une action difficile qui nécessite le discernement et l'aide de Dieu.

C'est dans cette prise de conscience que le roi Salomon ne demande pas des biens personnels, la puissance de son pouvoir, l'éléminations de ses opposants comme la plupart des rois de ce monde le font. Il ne demande rien d'autre que la sagesse, cette vertu supérieure de l'âme qui illumine nos actions. Il dit: "Dieu de miséricorde, accorde à ton serviteur un coeur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal".

Quand la politique, cet "art du possible" selon Aristote, est éclairée par la sagesse, le peuple vit dans la joie, l'arbitraire est bani, la terre est bénie, les collines regorgent de blé, "l'amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent"(Ps84).

2. LA PRÉOCCUPATION DU ROI.

Les paroles du psaume 72, s'harmonisent bien avec la prière de Salomon. Le psalmiste prie ainsi:

"O Dieu, donne au fils de roi ta justice, qu'il rende à ton peuple ta sentence juste et jugement à tes petits. Avec justice, il jugera le petit peuple, il sauvera les fils de pauvres, il écrasera leurs bourreaux (...). Il délivre le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide". Cette prière est un véritable programme de l'action politique, si évidemment le souverain est épris de justice et de paix pour son peuple.

La fin de la politique est "le dévéloppement intégral de tout homme et tout l'homme", que saint Paul VI appelle "le nouveau nom de la paix".

Le sens du bien commun qui est supérieur au bien individuel selon Platon, est l'objet de la politique bien policée. Mais il faut que ceux qui exercent cette activité noble se comportent comme le roi Salomon, ce qui est presque rare dans notre monde marqué par la boulimie du pouvoir qui entraîne la corruption. Or selon l'adage latin, "corruptio optimi pessima"( la corruption du meilleur est la pire des corruptions).

Il y a certes des rois qui prient, non pour demander la sagesse comme Salomon, afin d'avoir souci du peuple dont ils ont la responsabilité, mais leur prières sont finalisées pour asservir au lieu de servir ce même peuple. Ils prêchent sur des places publiques plus que les prédicateurs autorisés, mais sur les faits, ce sont des rapaces des greniers publics. Le Seigneur dénonce cette hypocrisie en disant : "Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père"(Mt7,21-23). "On apprécie l'arbre à ses fruits".

3. DISTINGUER POUR UNIR LA CONTEMPLATION ET L'ACTION.

La prière de Salomon concerne chacun de nous. Toute personne qui cherche la sainteté de vie comme ce chercheur du trésor et ce trafiquant des perles précieuses, peut faire sienne cette prière:"Seigneur donne-moi ta sagesse assise auprès de toi. Sans toi, je ne peux rien". Sans la sagesse, il est impossible de discipliner nos passions, nos vices qui sont des ennemis rancuniers et vindicatifs en nous. En effet, qui est incapable de la maîtrise de soi, de la tempérance, comment sera-t-il capable d'appliquer les lois de la bonne gouvernance pour la destinée heureuse de son peuple?

Comme le dit bien saint Augustin dans son livre, La cité de Dieu, "une bonne intelligence permet de percevoir la vérité et d'aimer le bien"(La cité de Dieu, Liv.xxii, 24,3). Le bon politicien aime le bien, le bon, le beau et le vrai. Avec la sagesse qui est la lumière divine en nous qui éclaire les autres vertus cardinales qui sont des ornements de l'âme, l'homme réussit à combattre des vices qui sont des ennemis de la paix intérieure et extérieure. Saint Paul dans la seconde lecture affirme: "Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour".

Dans ces paraboles énigmatiques sur le règne de Dieu, Jésus veut nous inviter au discernement pour découvrir le règne de Dieu caché dans les plis et les méandres de l'histoire. Dieu est présent, mais nous ne le voyons pas, car il nous manque l'attention pour percevoir les signes de sa présence. Ce règne de Dieu au milieu de nous est Jésus- Christ lui-même, cette pierre angulaire, mais rejetée par les battisseurs. Ces deux paraboles nous enseignent qu'il faut s'exercer à harmoniser la vie contemplative (otium), et la vie active (negotium), car le règne de Dieu est une affaire du coeur qui oriente la vie pratique.

Il faut nous engager tant qu'il est temps comme ce trafiquant, à jouer le "qui perd gagne", en sacrifiant le "maximum utilitatis" (l'utilité maximale), pour gagner "l'Unicum Necessarium" (l'Unique Nécessaire), notre Seigneur Jésus-Christ.

4. DEMANDE DE LA SAGESSE

"Donne nous ta sagesse pour orienter nos actions vers les biens impérissables de ton Royaume de justice et de paix".

Accorde-nous un coeur intelligent et sage, pour découvrir le trésor caché dans le vaste champ de l'univers visible et invisible. Que j'aie pour consolation ton amour Seigneur. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera