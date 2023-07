Non solo Show Cooking 2023: 4 golosi appuntamenti per gustare la Valle d’Aosta e i suoi prodotti

Fantasia, professionalità e prodotti valdostani: ecco gli ingredienti del tradizionale appuntamento estivo con “Non solo Show Cooking in Valle d’Aosta”, che è stato illustrato questa mattina, giovedì 20 luglio, in conferenza stampa al Centro Sperimentale Didattico di St-Marcel dal presidente dell’Unione Cuochi regionali Gianluca Masullo, dal presidente della Coldiretti Elio Gasco e dall’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel.

I quattro appuntamenti previsti nel corso dell’estate 2023 sono ideati e realizzati dall’Assessorato in collaborazione con Coldiretti Valle d’Aosta, l’Unione Cuochi regionale, Slow-food Valle d’Aosta e con il supporto logistico dei Comuni che ospiteranno le varie tappe in calendario: Saint-Vincent, Arnad, La Thuile e Saint-Nicolas.

Obiettivo principale di questi appuntamenti golosi, proprio la promozione dei prodotti locali, del loro legame con il territorio, ma anche il desiderio di andare oltre la semplice degustazione del prodotto, immaginando ricette creative ed originali, di alta qualità, che mettano in valore, in modo a volte anche alternativo, i sapori eccezionali degli ingredienti utilizzati.

Ad Arnad, giovedì 3 agosto, grazie alla collaborazione con la Soprintendenza per i beni e attività culturali, esclusivamente in occasione dell’iniziativa Non Solo Show cooking, sarà possibile visitare Château Vallaise - attualmente chiuso al pubblico poiché oggetto di interventi propedeutici al restauro – nell’ottica di offrire l’opportunità di apprezzare il binomio prodotto/territorio in un contesto culturale interessante e nuovo. Sono quindi previste visite guidate gratuite, senza necessità di prenotazione, a partire dalle ore 15 fino alle ore 19, con partenza ogni mezz’ora con gruppi di 25 persone.

Ogni appuntamento culinario ruoterà attorno ad alcuni prodotti e a ricette specifiche, che verranno illustrate dai tecnici del settore e dagli Chef, i quali cucineranno in tempo reale due piatti, che verranno offerti in degustazione al pubblico.

Verranno illustrati i prodotti DOP e PAT unitamente all’ampio paniere dell’offerta valdostana, dai formaggi DOP, alla carne valdostana, dai salumi DOP agli ortaggi, il miele, le mele in abbinamento a vini DOC Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; l’edizione di quest’anno prevede il coinvolgimento dei sommelier FISAR Valle d’Aosta, che illustreranno i vini proposti e le caratteristiche della viticoltura valdostana.

Accanto al momento di cooking show, sarà presente il mercato di Campagna amica, curato da Coldiretti Valle d’Aosta, dove si potranno acquistare i prodotti del territorio direttamente dai produttori delle varie filiere.

“La formula di questi momenti di alta cucina e creatività è pensata per promuovere e valorizzare la qualità e le specificità dei prodotti valdostani, stimolando la fantasia dei partecipanti e invogliandoli ad acquistare un pezzo di Valle d’Aosta da portarsi a casa per ricreare e rivivere le emozioni sperimentate sul nostro territorio - afferma l’Assessore Marco Carrel -. Grazie alla maestria dei cuochi dell’Unione Cuochi regionale e alla capacità dei produttori e degli esperti del settore enogastronomico di raccontare le nostre eccellenze e il territorio dal quale nascono, i prodotti delle varie filiere vengono non solo promossi e valorizzati, ma vissuti a tutto tondo. Un’esperienza totalizzante e arricchente - conclude l’Assessore - che mette in luce l’importanza del settore agricolo e il lavoro di allevatori ed agricoltori.”

Fino ad un massimo di 100 posti a sedere, senza prenotazione, saranno dedicati a coloro che vorranno degustare gratuitamente i piatti proposti e i relativi abbinamenti con i vini, nelle seguenti località e con il seguente calendario. Gli ospiti saranno accolti con un sottofondo musicale curato dall’artista Carlo Benvenuto a partire dalle h.16. Alle 17.00 sarà dato inizio agli show cooking.

Chef Giuseppe Cardullo dell’Hotel Gran Baita di Gressoney-Saint-Jean:

Domenica 30 luglio , a Saint-Vincent, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, L’innovazione del gusto , ricette con Fromadzo DOP e ortaggi a km zero. Mercatino dalle 10 alle 19;

Giovedì 3 agosto , ad Arnad, Château Vallaise, La fragranza dei sapori antichi, ricette con Lardo DOP, miele e formaggi di capra. Mercatino dalle 15 alle 19;

Chef Giuseppina Serra, chef a domicilio: