Gran Paradiso Film Festival, scatta a Cogne l'evento cinematografico

Il Gran Paradiso Film Festival si prepara ad aprire le porte per la sua 26ma edizione, offrendo un viaggio emozionante nel mondo del cinema e della natura seguendo il filo conduttore del suo tema - “L'Arte dell'Equilibrio” - declinato in tutte le iniziative del Festival per esplorare il delicato equilibrio tra uomo e natura e riflettere sulla necessità di proteggere e preservare l'ambiente per le generazioni future.

La cerimonia di apertura, in programma per lunedì 24 luglio alle ore 18 alla Maison de la Grivola a Cogne, alla presenza delle massime autorità regionali, e in collegamento al Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame, si preannuncia ricca di sorprese e vedrà il coinvolgimento delle giovani generazioni per un futuro sostenibile.

Protagonista di rilievo sarà Olivia Ahltorp, in arte Aevy Lore, giovane produttrice musicale, compositrice e artista svedese che, attraverso una musica ispirata alla connessione con la natura e alla cura della Terra, propone un focus sul rapporto uomo-natura e sull'importanza dell'equilibrio ambientale. Il Gran Paradiso Film Festival attende con trepidazione di presentare al pubblico “Gran Paradiso - Your World is Mine”, la colonna sonora originale del Festival firmata dalla giovane artista emergente, e di ospitarla durante la prima settimana di eventi: a Cogne il 24, 26 e 29 luglio – in occasione della cerimonia di premiazione – e a Rhêmes-Notre-Dame il 25 luglio.

Fra i protagonisti della serata gli adventurers, i giovani alpinisti di Giroparchi Adventure Trail. L’iniziativa – ideata da Fondation Grand Paradis e realizzata con il contributo dell’Assessorato ai Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni Intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta– ha coinvolto dodici ragazzi tra i 17 e i 18 anni in un intenso percorso di formazione volto a ispirare le nuove generazioni per la salvaguardia dell’ambiente, toccando temi quali il patrimonio naturale del Parco Nazionale Gran Paradiso, l'inglese come lingua di scambio, la comunicazione video e web e l'alpinismo. Gli adventurers, che hanno scalato tre importanti vette del massiccio del Gran Paradiso, condivideranno la loro esperienza e le emozioni con il pubblico mostrando dei video da loro realizzati.

In occasione dell'apertura ufficiale del 26° Gran Paradiso Film Festival sarà presentato il programma dell’edizione e saranno annunciati i film in concorso, con lungometraggi e cortometraggi che spaziano dai temi più intimi e riflessivi ai generi più avventurosi e coinvolgenti.

Film di apertura del Concorso Internazionale, sarà “La Panthère des Neiges”, di Marie Amiguet e Vincent Munier - in selezione ufficiale al Festival di Cannes e vincitore del premio César come miglior documentario, oltre a numerosi altri riconoscimenti internazionali - che sarà proposto nella versione in italiano con la voce narrante di Paolo Cognetti.

Secondo film della serata sarà “Golden Monkeys: Braving the Impossible”, di Manuel Catteau, Patrick Morris e Floran Sax, un viaggio nelle fredde foreste dello Hubei in Cina che grazie all’utilizzo delle ultimissime tecnologie di ripresa garantisce una qualità straordinaria delle immagini e un’esperienza immersiva totale allo spettatore che può partecipare con effetto sorprendente alla vita movimentata del rinopiteco dorato, una specie di scimmia a rischio di estinzione.

Dopo questa entusiasmante partenza, grande curiosità e attesa anche per l’appuntamento con l’astronauta Roberto Vittori, in programma per martedì 25 luglio alle ore 18 con il titolo “Ecosistema terrestre e risorse extra-atmosferiche: l’equilibrio possibile”.

Tutti gli eventi del Gran Paradiso Film Festival sono gratuiti e aperti a tutti su prenotazione. Per ulteriori informazioni sulla programmazione e sulle prenotazioni, visitare il sito web ufficiale della manifestazione https://www.gpff.it/ e il sito di Fondation Grand Paradis https://www.grand-paradis.it/.

