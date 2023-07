La Regione da sempre è leader nella produzione di energia rinnovabile in Italia

Comunità energetiche rinnovabili, agrivoltaico, eolico offshore, revamping e repowering, pompaggi elettrici e reti elettriche: sono questi i 6 ambiti di sviluppo che possono contribuire ad accelerare il processo di transizione energetica secondo lo Studio “Lo stato dell’arte delle rinnovabili in Italia” realizzato The European House – Ambrosetti.

Il position paper, presentato questa mattina all’interno del primo Forum delle Energie Rinnovabili “Renewable Thinking”, ideato da CVA – Compagnia Valdostana delle Acque -, in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con il patrocinio di Elettricità Futura, individua le direttrici e le leve strategiche per accelerare il dispiegamento delle rinnovabili nel Paese e agevolare il raggiungimento dei target delle rinnovabili al 2030. L’evento ha l’obiettivo di diventare il punto di riferimento annuale per favorire una riflessione strategica sull’evoluzione delle fonti rinnovabili in Italia.

“Come CVA, società 100% pubblica - spiega l'Ad Giuseppe Argirò ( al centro nella foto) - abbiamo fortemente voluto e sostenuto la nascita del primo “Forum delle Energie Rinnovabili” in Valle d'Aosta, la Regione che da sempre è leader nella produzione di energia rinnovabile in Italia. In questo momento, caratterizzato dalla necessità di adattamento al cambiamento climatico e dalle importanti sfide della transizione energetica, crediamo che sia fondamentale riunire esperti e operatori del settore per tracciare una rotta comune, al fine di mettere in luce le potenziali opportunità di sviluppo delle rinnovabili in Italia e favorire una sensibilizzazione sul loro ruolo strategico. In questo contesto, è di grande valore la presenza al Forum del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Solo operando con una logica di sistema sarà possibile affrontare temi di interesse condiviso per gli operatori ed il Paese, come il permitting, lo snellimento delle autorizzazioni e delle procedure ed il rinnovo delle concessioni idroelettriche”.

Infatti, nella due giorni del Forum sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente della Regione Valle d’Aosta Renzo Testolin, il Direttore Scientifico di ASVIS Enrico Giovannini, il Presidente della Fondazione Courmayeur Mont-Blanc e Vice Chairman and Senior Advisor di Morgan Stanley Domenico Siniscalco, il Rettore emerito e Professore di Economia ambientale dell’Università Ca’ Foscari e Vice Presidente IPCC Carlo Carraro, il Presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, il Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti Valerio De Molli, l’AD di ERG Paolo Luigi Merli, l’AD di Edison Nicola Monti. Per CVA, ideatore del Forum, hanno partecipato il Presidente Marco Cantamessa e l’AD Giuseppe Argirò.