In piazza Chanoux ad Aosta florilegio di opere d'arte

Oggetti in legno ma anche in ceramica, ferro battuto, pelle e cuoio, oro, rame, vetro e tanti altri ancora. È stata inaugurata questa mattina, alle 9, nel padiglione in piazza Chanoux ad Aosta, la 70esima edizione della mostra concorso del'artigianato valdostano di tradizione, che presenta al pubblico 204 opere.

Tra queste ce n'è una speciale: è la scultura in noce di San Francesco con il lupo di Gubbio, realizzata da Giangiuseppe Barmasse. L'opera, alta 98 centimetri, sarà donata il 3 ottobre dal Consiglio Valle al padre custode della Porziuncola della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi, durante la celebrazione di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, che avrà come regione protagonista proprio la Valle d'Aosta.

La statua è stata realizzata nell'ambito della terza edizione dell'iniziativa promossa dall'assessorato regionale dello Sviluppo economico che assegna, con finalità pubbliche, dei premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione che costituiscano rappresentazioni artistiche uniche.