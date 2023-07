I CURIOSI STIANO LONTANI DALLE ZONE DELL'INCENDIO DI AYMAVILLES E VILLENEUVES

Considerate le numerose presenze di escursionisti e bikers registrate oggi nella parte di territorio di Aymavilles e Villeneuve interessato nei giorni scorsi dall'incendio boschivo, di cui sono ancora in corso le operazioni di bonifica che possono estendersi anche verso i sentieri nella zona del Poignon e Prorayé, la Protezione civile regionale invita residenti e turisti ad astenersi dal frequentare tali zone in quanto potrebbero da una parte ostacolare le attività delle squadre di anti incendio boschivo del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dei Vigili del fuoco e dall'altra esporsi a situazioni di pericolo dovute all'operatività in corso e al rischio di nuovi focolai.

Si rammenta peraltro che il Sindaco di Villeneuve ha emesso specifica ordinanza di divieto di accesso a tali aree e che eventuali trasgressioni potranno essere sanzionate ai sensi di legge.