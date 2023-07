A Donnas incidente stradale sulla statale 26

Incidente stradale sulla strada statale 26 all’altezza di Donnas nel tardo pomeriggio di oggi. Una vettura che viaggiava in direzione Torino, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha invaso la corsia opposta e si scontrata con un pullman che viaggiava verso Aosta.

I conducenti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Aosta e i volontari, i sanitari del 118, le forze dell’ordine.

Si tratta di due maschi di 29 e 43 anni. Sul posto anche Vvf e forze dell'ordine. Seguono aggiornamenti.