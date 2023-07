Aosta: Pronta assegnazione della Carta Solidale per acquisti ai beneficiari

Si tratta di una prepagata, sulla quale è caricato l’importo di 382,50 euro per l’acquisto di beni di prima necessità, come previsto dal decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n.110 del 12 maggio 2023, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”.

La Carta solidale acquisti 2023 è una Carta di pagamento elettronica concessa in modo automatico e senza necessità di presentare domanda a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati.

La Carta - utilizzabile fino al 31 dicembre 2023 - contiene un contributo uguale per tutti di 382,50 euro, e rientra tra gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio 2023. Per il Comune di Aosta INPS ha comunicato che saranno erogate 366 carte solidali ad altrettanti nuclei famigliari con almeno tre componenti in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto: iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (anagrafe comunale) nel Comune di Aosta; titolarità di una certificazione ISEE in corso di validità con indicatore non superiore a 15 mila euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei già percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almenouno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-CIG e qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari.

Gli esercizi aderenti sono indicati sulla pagina del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dedicata al “Fondo Alimentare” all’indirizzo ww.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’INPS all’indirizzo www.inps.it.