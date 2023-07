En attendant la Rencontre : Les photos des Quarteins émigrés sont exposées dans le bourg de Villefranche

Des photos de Quarteins émigrés et des documents illustrant la vie de ceux qui ont dû quitter leur pays pour construire ailleurs leur avenir seront présentées dans le bourg de Villefranche à partir de lundi 30 juillet, dans le cadre d’une exposition qui représente le prélude du rendez-vous du 6 août, quand Valdôtains du Pays et Valdôtains de l’extérieur se rencontreront à l’occasion de cette manifestation annuelle consacrée aux émigrés et à leurs familles. L’inauguration, samedi 29 juillet à 18h, de l’exposition intitulée L’émigration rencontre le bourg, s’inscrit dans le cadre du plus vaste programme Autour de la Rencontre, un calendrier d’événements qui, depuis le mois d’avril, propose des regards croisés sur l’émigration des Valdôtains d’hier et d’aujourd’hui.

Le jour de cette 47e Rencontre, une autre exposition, La mémoire de l’émigration, organisée par la Commune de Quart avec la collaboration de la Fondation Émile Chanoux, est aménagée dans les locaux de la Commune. Le programme de la journée prévoit la possibilité d’une visite itinérante des deux expositions, au moyen d’un petit train, le long d’un parcours original, caractérisé par une grande valeur culturelle et affective. Un service de navette par minibus permettra également de participer à une visite guidée de l’église Saint-Eusèbe.

Le programme de la journée du 6 août est le suivant :

9h30 Accueil des participants par le Corps philharmonique de Quart.

10h Messe célébrée par le curé de Quart et animée par les maîtrises de Quart, de Brissogne, de Saint-Marcel et de Ville-sur-Nus.

12h30 Déjeuner convivial dans le pavillon installé sur le site de Villefranche-Les Îles (réservation obligatoire jusqu’au 1er août au plus tard).

À partir de 15h : après-midi en musique avec Erik Bionaz et les Poudzo valdoten, visites guidées de la zone humide des Îles et démonstration de tzan.

Réservations et renseignements : Office de la langue française, du lundi au vendredi (+39 0165 27 36 24). Courriel : rencontre@regione.vda.it

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>Eventi_istituzionali/<wbr></wbr>manifestazioni/rencontre/<wbr></wbr>annee_2023__i.aspx

PROGRAMME