Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan, al via escursioni e visite guidate

Hanno preso avvio gli eventi estivi organizzati dal Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan.

“L’iniziativa ‘A spasso con il Museo’ – dichiara l’Assessore Davide Sapinet - intende promuovere la conoscenza delle riserve naturali regionali, in abbinamento alla visita guidata del nuovo museo regionale di Scienze naturali di Saint-Pierre. Il programma prevede una serie di escursioni accompagnati da guide escursionistiche naturalistiche.”

Le escursioni hanno durate diverse: da quelle giornaliere, come quella dedicata alla riserva di Montagnayes, a quelle limitate alla mezza giornata che prevedono l’utilizzo delle bici elettriche e sono destinate alla scoperta delle riserve più vicine al castello di Saint-Pierre, come Les Iles o Gargantua, precedute o seguite dalla visita guidata al Museo.

Oltre alle escursioni, il programma di ‘A spasso con il Museo’ propone la giornata Fauna in fototrappola, prevista domenica 13 agosto a La Thuile, che permetterà agli interessati di conoscere meglio, grazie ad un ricercatore faunista, alcune attività di indagine in corso che riguardano la fauna selvatica e gli strumenti utilizzati, in particolare l’impiego di fototrappole, i risultati e gli scopi delle indagini.

A fine settembre, sarà la volta del Bramito del cervo: dopo la visita al museo per introdurre l’argomento, i partecipanti raggiungeranno Flassin per l’esperienza diretta sul terreno, sempre guidati dal faunista.

Le attività prevedono un costo pari a 15 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, comprensivo del biglietto per la visita al Museo di Scienze naturali Efisio Noussan.

La prenotazione è obbligatoria, via e-mail: museoscienze @regione.vda.it.

Per informazioni: Struttura Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette, tel. 0165.272170, Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan, tel. 0165.862500.