Manes spinge il governo a sviluppare l'edilizia residenziale pubblica

La Camera dei Deputati ha discusso 5 mozioni riguardanti l'emergenza abitativa, presentate sia dalla maggioranza che dalla minoranza che rivestono particolare importanza poiché sono inserite in un ampio dibattito parlamentare che riguarda le tematiche legate alla casa, la transizione ecologica e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR).

Anche il gruppo misto, con la componente delle minoranze linguistiche, ha presentato una mozione a prima firma del deputato della Valle d'Aosta, Franco Manes: "Gli obiettivi di questa mozione - ha ricordato Manes intervenendo nel dibattito - sono chiari e incisivi: sostenere le famiglie a basso reddito e coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, oltre a promuovere un piano pluriennale nazionale di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del 'piano casa', garantendo un recupero e un riuso del patrimonio pubblico per favorire un aumento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica”.

La mozione, infatti, impegna il governo a valutare iniziative volte a individuare risorse di carattere pluriennale per il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli. La mozione propone anche di valutare la possibilità di riconoscere il patrimonio edilizio esistente, compreso quello in stato di degrado, dismesso, privo delle funzioni originarie o confiscato alla criminalità organizzata, in coordinamento con regioni e comuni.

“L’obiettivo è favorire -continua Manes- il recupero e il riuso del patrimonio pubblico e facilitare l'aumento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, si chiede di garantire con la prosecuzione dell’attuazione delle misure previste dalla missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per promuovere progetti di rigenerazione urbana, di ridurre le situazioni di degrado sociale e di migliorare la sicurezza nelle aree urbane”.

La mozione propone, infine, una serie di iniziative volte a migliorare l'accesso alla casa e incentivare la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. Gli impegni presentati da Manes, sono stati approvati all'unanimità dall'aula.