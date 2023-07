Disegno di legge in materia di zona franca per la ricerca e lo sviluppo, arriva il parere favorevole

Le Commissioni "Istituzioni e autonomia" e "Sviluppo economico", riunita congiuntamente ieri, giovedì 20 luglio 2023, hanno espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di zona franca per la ricerca e lo sviluppo.

La finalità del testo legislativo, depositato dalla Giunta il 15 maggio e di cui è relatore il Consigliere Corrado Jordan (AV-VdAU), è quella di sviluppare il tessuto industriale locale e di attrarre imprese, alte professionalità e risorse per la ricerca e l’innovazione, individuando nel territorio regionale una zona franca dove riservare agli operatori economici insediati contributi e strumenti di agevolazione fiscale.

La quarta Commissione ha anche espresso parere favorevole a maggioranza su due disegni di legge.

Il primo, sul quale si è astenuto il gruppo PCP, dà disposizioni in materia di attività di accompagnatore di media montagna, modificando le leggi regionali n. 7/1997 e n. 1/2003. Relatore del provvedimento, depositato dalla Giunta il 31 gennaio, è il Consigliere Augusto Rollandin (PlA).

«Il disegno di legge - specifica il Presidente della Commissione, Roberto Rosaire (UV) - dispone l'introduzione nell’ordinamento regionale della figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, definendo i contenuti dell'attività, nella prospettiva della creazione di una figura professionale polivalente in grado di ampliare l’offerta turistica sull’intero territorio valdostano.»

Il secondo disegno di legge, esaminato nel pomeriggio di oggi venerdì 21 luglio, è stato presentato dalla Giunta il 18 luglio e modifica la legge regionale sugli interventi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato. Il testo, di cui è stato nominato relatore il Consigliere Rosaire, è stato approvato a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e PCP.

«Si tratta di un provvedimento urgente - riferisce il Presidente Rosaire - in quanto incrementa, per il 2023, di 80mila euro le risorse destinate al servizio di tutoraggio per la redazione del business plan necessario per avere poi il finanziamento ai sensi della norma.»