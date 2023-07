Marché Vert Noël, deliberata l'organizzazione della prossima edizione

Nella seduta odierna la Giunta ha approvato una nuova deliberazione inerente all’organizzazione della prossima edizione del Marché Vert Noël, in calendario dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Con questo provvedimento l’Esecutivo, preso atto che la CUC regionale ha dichiarato deserta la gara per l’affidamento della concessione per la realizzazione, il coordinamento e la gestione dei mercatini di Natale, avvia la procedura per organizzazione diretta dell’evento, stabilendo gli indirizzi per lo svolgimento della manifestazione e, soprattutto, approvando nuovi criteri di selezione dei partecipanti al Marché Vert Noël 2023/24 con procedure semplificate viste le tempistiche ristrette.

In particolare, per la partecipazione sarà sufficiente la trasmissione di un’istanza in forma semplificata (autocertificazione) entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.

Per quanto concerne l’assegnazione degli chalet, questa verrà fatta tramite scelta degli operatori in base a una graduatoria di merito basata sull’anzianità di partecipazione nelle ultime cinque edizioni e su un punteggio premiante per la vendita di beni artigianali e prodotti enogastronomici tradizionali valdostani o servizi e attività promozionali di sviluppo turistico/economico del territorio, pari all’80% dei prodotti offerti e la vendita di beni artigianali e prodotti enogastronomici realizzati in Valle d’Aosta con materie prime prevalentemente di provenienza della Valle d’Aosta, valdostane pari all’80% dei prodotti offerti, In caso di parità si guarderà all’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio e, in caso di ulteriore parità, all’ordine cronologico di ricevimento della richiesta di partecipazione tramite PEC.

Il numero totale di stand espositivi a disposizione comprensivo di quelli destinati a finalità di pubblico interesse e/o promozione così come di quelli deputati alla somministrazione di alimenti e bevande e alle attività di ristorazione, sarà definito prossimamente.

Gli chalet saranno ubicati nelle piazze Giovanni XXIII e Roncas, destinando piazza Caveri alle attività di intrattenimento e di promozione.

Come nelle passate edizioni, anche quest’anno la manifestazione sarà organizzata in accordo con l’Amministrazione regionale e gli soggetti pubblici e privati che aderiranno alla proposta di collaborazione che verrà approvata con un successivo provvedimento che definirà l’oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti organizzativi e finanziari.

Si farà, comunque, ricorso a professionalità esterne all’Amministrazione, dotate di competenza e specializzazione in materia, procedendo all’affidamento di un incarico di “project manager” a supporto degli uffici comunali coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

All’interno dell’Ente sarà, invece, costituita l’Unità di Progetto “Marché Vert Noël” sotto la responsabilità ed il coordinamento del dirigente dell’Area A5.