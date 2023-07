Oscar Green 2023: la finale regionale il 25 luglio alla Maison Rosset di Nus

La cerimonia di premiazione dell’iniziativa, dedicata all’innovazione dei giovani imprenditori agricoli che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori, si svolgerà nella splendida cornice dell’agriturismo Maison Rosset a Nus.

Qui si riuniranno, oltre alla Presidente Alessia Gontier, al Direttore Elio Gasco, alla delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa Stephanie Anselmet, il comitato regionale di Coldiretti Giovani della Valle d’Aosta e soprattutto i giovani agricoltori in gara in una delle sei categorie dell’edizione Oscar Green 2023: “Campagna Amica”, “Coltiviamo Solidarietà”, “Custodi d’Italia”, “Energie per il futuro e sostenibilità”, “Fare Filiera” e “Impresa Digitale”.

Diversi e variegati i focus dei progetti partecipanti, dallo stile di vita consapevole e sostenibile, al rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo volte a favorire l’incontro tra agricoltori e cittadini, passando per l’innovazione sociale, l’agricoltura eroica, la sostenibilità da un punto di vista economico, ambientale e sociale, la capacità di creare reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera, in grado di massimizzare i vantaggi delle aziende agroalimentari e del consumatore finale, fino all’applicazione di nuove tecnologie e l’introduzione dell’innovazione digitale. Ad accomunarli è il fatto di essere tutti nati dall’ingegno e dall’impegno di giovani imprenditori di Coldiretti.

“La Valle d'Aosta è lo specchio di incredibili opportunità, una trasformazione che emana vitalità e speranza per tutto il settore agricolo. Gli occhi brillanti e innovativi di chi lavora in questa terra ricca di storia e tradizione ora sono puntati verso un futuro luminoso, dove i frutti di un impegno condiviso saranno la ricompensa per il sacrificio. I campi diventano l'arena di sfide affascinanti, dove tradizione e innovazione danzano insieme in una simbiosi perfetta. Le mani che accarezzano la terra sono le stesse che plasmano il futuro, con idee fresche e soluzioni rivoluzionarie”, spiega Stephanie Anselmet, Delegata Giovani Impresa di Coldiretti Valle d’Aosta.

Nello spazio di un decennio, tra crisi, pandemia e guerra, il settore agricolo è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove generazioni, al contrario di altri settori dove si registrano crolli del numero di imprese under 35 che vanno dal 24% per le costruzioni al 25% per il commercio al dettaglio, dal 28% per il tessile al 48% per le telecomunicazioni.

L’indirizzo di prevalenza delle aziende agricole condotte da giovani in Valle d’Aosta è zootecnico, con produzione di latte destinata alla realizzazione di Fontina Dop, la superficie aziendale media è pari a 25 ettari.

"In Valle d'Aosta c'è un movimento che vede i giovani abbracciare l'agricoltura con slancio, investendo il proprio entusiasmo e le preziose risorse per rivoluzionare i processi produttivi e portare innovazione nei campi2, ” sottolineano Alessia Gontier Presidente ed Elio Gasco Direttore regionale. “Il concorso Oscar Green celebra e premia il coraggio e l'impegno di queste persone che scelgono di intraprendere un percorso imprenditoriale con uno scopo ben preciso: preservare e valorizzare la meraviglia di questo prezioso territorio”.