Testolin ringrazia chi è intervenuto per domare l'incendio di Aymavilles

"Giornate impegnative per il sistema valdostano dell'emergenza, ma ora, a distanza di 24 ore, si può guardare con un po' più di serenità a una situazione che ieri era diventata davvero complessa". La rassicurazione è del presidente della Regione che sottolinea: "La macchina organizzativa della Protezione civile ha dato una risposta corale con il coinvolgimento e il lavoro dei Vigili del fuoco, del Nucleo anti incendio boschivo, degli agenti forestali e dei tanti distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari che si sono resi disponibili ad intervenire fin da subito sul rogo con rapidità e professionalità". Il Presidente della Giunta è intervenuto in ordine all'incendio di Aymavilles che ha devastata una vasta area e ha causato l'evacuazione di alcune abitazioni e della Casa Famiglia di Aymavilles.

Testolin definisce poi "indispensabile anche la collaborazione di DEVAL che ha seguito con noi l'evoluzione dell'evento per gestire le sue strutture e garantire il ripristino in tempi rapidi della fornitura elettrica al comune di Cogne" e "fondamentale la collaborazione del 118 e dei volontari di protezione civile nell'attivare l'evacuazione degli ospiti della casa famiglia di Saint-Léger per portarli alla caserma Cesare Battisti dove sono stati acc".

Infine, per Testolin, è stato di primaria importanza il supporto del servizio di viabilità della Regione che assieme alle forze dell'ordine, ha garantito il ripristino e la sicurezza della strada regionale per Cogne.

Il Presidente della Regione sottolinea "il dinamismo e la fattiva collaborazione e operatività dell'Amministrazione comunale di Aymavilles che, fin da subito, si è mossa in sinergia con l'Amministrazione regionale. A tutti questi e ai tanti altri che non ho citato un grazie veramente di cuore per essersi resi disponibili nelle piccole e grandi necessità emerse in questa criticità. Un bel esempio di sistema Valle d'Aosta che ha funzionato. Un pensiero infine a chi ha subito dei danni e alle comunità interessate alle quali non mancherà il nostro sostegno".