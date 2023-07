MusiCogne, confermati tutti gli appuntamenti di giornata

Vincitore di più di dieci concorsi nazionali e internazionali, il chitarrista vive e lavora tra Milano e Berna, dove sta approfondendo i suoi studi all’Hockschule der Kunste. Specializzato nel repertorio otto-novecentesco, propone un iter tra Francois de Fossa, Mario Castelnuovo-Tedesco e Joaquin Rodrigo.

Non dimentica poi le incursioni nella musica contemporanea con Dušan Bogdanovic e Nuccio D’Angelo.

Sul palco a Cogne salirà con la sua chitarra, costruita dal liutaio Rinaldo Vacca.

Ideato ed allestito dal giornalista toscano che notoriamente ha la musica nel cuore, propone una narrazione incalzante, condita da aneddoti, curiosità e cenni storici su come certe canzoni siano diventate icone della musica mondiale. Insomma, un tour tra i grandi proposto da grandissimi musicisti. Prima tra tutti Scarlet Rivera, che da Chicago ha ottenuto una fama internazionale fin dagli esordi, grazie al tour Rolling Thunder Revue con Bob Dylan.

Accanto a lei due talenti italiani come Alex Gariazzo, chitarrista della Treves Blues Band che vanta collaborazioni con Joe Bonamassa, Eugenio Finardi, Mauro Pagani, Lucio Fabbri, Saturnino, Stef Burns, Elio e le storie Tese, Chris Jagger e Alex Britti, e Andrea Parodi che, con una vita spesso oltreoceano, ha collaborato con artisti da Claudio Lolli a Luigi De Gregori, da The Be Good Tanyas a Larry Campbell. Ha infine diviso per due volte il palco con Bruce Springsteen.