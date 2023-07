Pont-Saint-Martin: Successo della prima edizione Note al Castello Vecchio

L’iniziativa ha permesso l’apertura straordinaria del Castello Vecchio di Sabato scorso (15 luglio) presso il Castello che sovrasta e domina l’abitato di Pont-Saint-Martin si è tenuta la prima edizione de “Note al Castello Vecchio”, una proposta nata dalla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Commissione di Gestione della Biblioteca e Banda Musicale di Pont-Saint- Martin, oggetto di un primo intervento di recupero nell’estate 2022, con le visite guidate tenute dall’arch. Enrica Quattrocchio, progettista e direttrice dei lavori di recupero, e dall’archeologo Gabriele Sartorio della Sovraintendenza dei Beni Culturali che ne hanno approfondito sia il lato architettonico e gli sviluppi futuri sia l’approfondimento storico e di potenziale ricerca archeologica.

Le visite hanno trovato infine conclusione unitaria presso l’aula esagonale del Castello Vecchio, in cui la Banda Musicale ha eseguito un concerto preserale. Soddisfazione da parte di tutti gli organizzatori per l’ottima risposta da parte del pubblico, che in brevissimo tempo ha prenotato tutti i posti ben oltre le disponibilità, oltreché per i riscontri ricevuti a conclusione dell’evento.

Un ringraziamento è inoltre espresso da parte dell’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Assessore alla cultura di Pont-Saint-Martin per grande disponibilità ed entusiasmo dimostrati ed offerti dalle “guide” e dalla Banda Musicale di Pont-Saint-Martin. Il buon esito di simili iniziative è ulteriore stimolo per il proseguimento dell’azione di recupero del monumento per cui l’Amministrazione Comunale sta già intraprendendo le azioni in tal senso.

Prossima apertura straordinaria del Castello Vecchio di Pont-Saint-Martin il 24 settembre 2023 in occasione della rassegna regionale Plaisirs de culture.

Resta invece visitabile per tutti i pomeriggi dei fine settimana di luglio ed agosto la Casa Forte L Castel, seconda ed ultima dimora dei Signori di Pont-Saint-Martin il cui nucleo iniziale è già riconducibile al XIV secolo e che ospita inoltre mostre fisse e temporanee.