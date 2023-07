La sinistra diventi finalmente garantista. Sull’abuso d’ufficio hanno vinto i sindaci

"La morte di Berlusconi chiude un’era, è ora che la destra smetta di attaccare la magistratura. Il nostro sistema è basato su un equilibrio di potere e se c’è conflitto tra esecutivo e giudiziario la nostra democrazia si indebolisce", così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci PD, intervenuto stamattina a Omnibus.

"A sinistra, invece, si deve aprire un ragionamento per un approccio maggiormente garantista. In questi anni siamo stati spesso giustizialisti con i nostri e più garantisti con gli altri». Sull’abuso d’ufficio Ricci dichiara "Da dieci anni i sindaci chiedono una riforma radicale dell’abuso d’ufficio, ed evidenziano a ogni governo l’assurdità di questo reato, che nel 97% dei casi si chiude con archiviazione o assoluzione. Per gli amministratori l’abolizione è una vittoria, ora il parlamento dovrà colmare le contraddizioni e i vuoti normativi che si apriranno, ma intanto è un passo avanti, una vittoria per chi lo chiedeva da anni", conclude.