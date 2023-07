Consiglio Valle convocato in via ordinaria

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio 2023, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 92 oggetti, di cui 51 rinviati da precedenti adunanze.

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare due disegni di legge: il primo, sul quale relazionano in Aula i Consiglieri Antonino Malacrinò (FP-PD) e Stefano Aggravi (Lega VdA), riguarda il secondo assestamento al bilancio di previsione 2023 e la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 che ha ottenuto il parere favorevole, a maggioranza, della seconda Commissione "Affari generali" nella riunione del 17 luglio; il secondo, di cui è relatore il Consigliere Antonino Malacrinò, dà disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il reclutamento di personale a tempo determinato ed è stato approvato, a maggioranza, dalla seconda Commissione sempre il 17 luglio.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate quindici interrogazioni di cui due del gruppo Forza Italia: tempistiche dei cantieri aperti sull'autostrada Aosta-Torino; prospettive per i dipendenti assunti dall'ARER dopo la sentenza della Corte Costituzionale 140/23.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato sette interrogazioni: effetti del nuovo efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico sulla figura dei responsabili degli uffici e dei servizi degli enti locali; esito dell'incontro del tavolo di lavoro per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società di Servizi VdA; attivazione di interventi da parte delle istituzioni scolastiche nei casi di individuazione di studenti ad alta dotazione cognitiva; avanzamento del progetto di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del quartiere Cogne; controllo sul territorio per il rilevamento del batterio Legionella; mancata regolare trasmissione di dati al Fascicolo sanitario elettronico da parte di alcune strutture sanitarie convenzionate; notizie sul concorso per dirigente analista bandito dall'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Sei le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: nomina del nuovo Presidente della Société Infrastructures Valdôtaines; delibera di designazione del Consiglio di amministrazione di CVA; approvazione da parte di Finaosta degli interventi di ammodernamento degli impianti funiviari di Breuil-Cervinia/Plateau Rosà; cronoprogramma dei lavori della biblioteca regionale; trasferimento di personale medico, infermieristico e OSS in servizio presso la RSA e l'UAP dell'azienda pubblica J.B. Festaz; soluzioni alternative per il pagamento dei ticket sanitari in contanti a seguito dei disservizi legati alle nuove macchine dell'ospedale Parini.

Delle cinquantaquattro interpellanze, undici sono del gruppo Forza Italia: esternalizzazione del "bar Gaya" del Casinò de la Vallée; predisposizione di un rapporto di monitoraggio PNRR/PNC e avvio di un approfondimento della Commissione consiliare competente; caratteristiche del progetto di realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile nell'area industriale dell'ex Tecdis di Châtillon; miglioramento del servizio "Allô Nuit"; ripristino dei servizi della navetta verde e dell'autolinea n. 3; definizione di un piano di interventi di manutenzione delle strade regionali; realizzazione di un nuovo maneggio coperto ad Aosta; disposizioni organizzative per il funzionamento delle centrali di committenza regionali per la gestione degli appalti di lavori e servizi; iniziative per dare continuità al reparto di neurologia dell'ospedale Parini; utilizzo del Palaindoor di Aosta da parte di società sportive; campagne di sensibilizzazione degli operatori dell’informazione e dell’intermediazione turistica.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha proposto ventisette interpellanze: modalità di concessione del patrocinio morale della Regione e dell'AUSL VdA; azioni per garantire la piena autonomia dell'ISILTP di Verrès; soluzione delle criticità evidenziate nel documento del Collegio dei docenti dell'ISILTIP; relazione del Presidente della Regione nella Commissione competente sulla realtà delle organizzazioni malavitose in Valle d'Aosta; potenziamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'ISILTIP di Verrès; fruibilità del Museo dell'artigianato valdostano ai visitatori non vedenti; modifica del disciplinare di produzione della Fontina DOP e valorizzazione del prodotto; rilancio dell'attività di aviazione commerciale all'aeroporto Corrado Gex di Aosta; azioni per sollecitare i fornitori di gas e energia sul territorio regionale per l'adeguamento delle bollette ai ribassi del prezzo di mercato; servizio trasporti per gli studenti universitari valdostani a Torino e Milano; controlli sulla qualità dei mezzi a servizio del trasporto pubblico locale e soluzione delle criticità; soluzioni per evitare la delocalizzazione della cooperativa di tessitura della canapa "Lou Dzeut"; interventi di manutenzione al ponte di Issogne; visione strategica sulla garanzia del transito verso le località turistiche del territorio; tempistiche del progetto di recupero archeologico della strada romana delle Gallie tra Bard e Donnas; aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive; adesione degli esercizi commerciali alla convenzione per l'utilizzo dei buoni di acquisto di prodotti senza glutine; esternalizzazione dei servizi di Pronto Soccorso ortopedico e traumatologico e di quello radiologico d'urgenza dell'ospedale Parini; presentazione al Consiglio regionale del Piano triennale delle politiche abitative in attuazione della legge regionale n. 3/2013; realizzazione dell'ospedale di comunità da parte dell'azienda J.B. Festaz; supporto psichiatrico e psicologico presso la Casa circondariale di Brissogne; avanzamento del progetto per la costituzione di un centro malattie rare e autoimmuni; strategie educative contro la violenza di genere; istituzione di un registro regionale per le morti improvvise; incremento delle potenzialità di navigabilità sportiva della Dora Baltea; programmazione degli eventi per evitare la sovrapposizione di manifestazioni sportive, enograstronomiche e dell'artigianato; carenza di personale nel settore alberghiero e della ristorazione.

Il gruppo Misto illustrerà cinque interpellanze: miglioramento degli indicatori sullo studio "Aosta, la città più triste d'Italia"; modifica del Piano regionale per la salute e il benessere sociale rispetto alla qualità dei servizi, gestione del rischio sanitario e monitoraggio delle strutture; valorizzazione dei servizi sportivi; potenziamento della pratica del ciclismo a fini turistici; revisione della legge regionale in materia di interventi a favore dello sport.

Saranno trattate anche undici interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: azioni per il corretto funzionamento dell'ISILTIP di Verrès e per assicurare adeguate condizioni di lavoro del personale; attuazione del diritto delle persone con disabilità a fruire del patrimonio turistico e culturale; esternalizzazione degli operatori di sostegno attualmente in servizio presso la Società dei Servizi; raggiungimento entro il 2040 dell'obiettivo dell'abbandono dell'uso del metano in Valle d'Aosta; cronoprogramma per la realizzazione della telecabina Pila/Platta de Grevon e avvio di un confronto in Commissione; interventi per ovviare all'interruzione del servizio ferroviario a partire dal prossimo mese di dicembre; rispetto degli impegni contrattuali per la gestione della struttura socio-sanitaria di Variney; problematiche relative all'elevato numero di accessi al Pronto Soccorso; continuità dei servizi di continuità assistenziale, di guardiania turistica e delle Unità di continuità assistenziale; cambio di gestione del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate denominato "Arcolaio"; risoluzione delle problematiche relative al personale infermieristico dell'azienda J.B. Festaz.

All'ordine del giorno figurano anche 13 mozioni, di cui dieci rinviate dalle precedenti adunanze.

Sono tre le mozioni depositate dal gruppo Forza Italia: ricognizione degli stipendi dei dipendenti delle società partecipate e controllate dalla Regione; disciplina degli aspetti igienico-sanitari per le piscine ad uso natatorio; sollecitazione al Comune di Aosta a modificare il Piano urbano della mobilità sostenibile.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà sei mozioni: audizione nelle Commissioni competenti dei referenti delle fondazioni a partecipazione regionale sulla riforma del Terzo settore; mappatura aggiornata delle attività di manutenzione dei torrenti; condanna della pratica della maternità surrogata; riaffermazione dei simboli cristiani presenti sulle vette delle montagne; creazione di un tavolo tecnico per la valutazione di un percorso formativo universitario dedicato alle energie rinnovabili; impegno a ribadire l'importanza strategica per il turismo della linea Col Checrouit/Arp.

Quattro sono le mozioni del gruppo Progetto Civico Progressista: adesione alla carta d'intenti della Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere; programmazione di una seduta nella Commissione competente per la valutazione del Piano strategico-industriale 2023-2027 di CVA; relazione alle Commissioni competenti sull'inquadramento delle figure dei Capi dei servizi di segreteria delle istituzioni scolastiche e dei Responsabili degli uffici degli enti locali nell'ambito della riforma della legge regionale sull'organizzazione degli uffici pubblici; valutazione delle proposte del Coordinamento disabilità Valle d'Aosta sul Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Infine, vi sono quattro risoluzioni rinviate da precedenti adunanze, di cui una congiunta dei gruppi Lega VdA, FI, Misto e PCP, una dei gruppi Lega VdA, Misto e FI e due dei gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, SA, UV, PlA.